Минсельхоз не ожидает резких скачков цен на продукты
Резкого изменения цен на продукты получится избежать с помощью высокого уровня насыщения внутреннего рынка и мер государственной поддержки, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минсельхоза.
«Высокий уровень насыщения внутреннего рынка, реализация мер государственной поддержки и регулирования в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной ситуации и позволят избежать резких скачков цен», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, производители сдерживают рост цен за счет собственной рентабельности, утверждают в Минсельхозе. Согласно сообщению, повышение цен носит сезонный характер. Оно объясняется такими факторами, как удорожание логистики, заработных плат, кредитных ресурсов и других составляющих себестоимости.
В ведомстве также отметили, что производители за январь – июнь текущего года увеличили выпуск продуктов питания на 6,9% по сравнению с прошлым годом. Отдельно ведомство обратило внимание на динамику в сегменте кондитерской продукции. Производство шоколада и какаосодержащих продуктов увеличилось на 13,4%, а сахаристых изделий – на 15,9%.
15 августа издание «Коммерсантъ» сообщило, что производители продуктов питания начали уведомлять ритейлеров о повышении закупочных цен на 5–40% в августе – сентябре. Такие письма направили производители кондитерских изделий, молочной продукции, хлеба и пивных напитков. В публикации утверждалось, что наибольший рост цен ожидается в сегменте кондитерских изделий. На рынок шоколада влияет резкий рост цен на какао из-за засухи в Западной Африке.