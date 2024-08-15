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Минсельхоз не ожидает резких скачков цен на продукты

Ведомости

Резкого изменения цен на продукты получится избежать с помощью высокого уровня насыщения внутреннего рынка и мер государственной поддержки, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минсельхоза.

«Высокий уровень насыщения внутреннего рынка, реализация мер государственной поддержки и регулирования в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной ситуации и позволят избежать резких скачков цен», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, производители сдерживают рост цен за счет собственной рентабельности, утверждают в Минсельхозе. Согласно сообщению, повышение цен носит сезонный характер. Оно объясняется такими факторами, как удорожание логистики, заработных плат, кредитных ресурсов и других составляющих себестоимости.

В ведомстве также отметили, что производители за январь – июнь текущего года увеличили выпуск продуктов питания на 6,9% по сравнению с прошлым годом. Отдельно ведомство обратило внимание на динамику в сегменте кондитерской продукции. Производство шоколада и какаосодержащих продуктов увеличилось на 13,4%, а сахаристых изделий – на 15,9%.

15 августа издание «Коммерсантъ» сообщило, что производители продуктов питания начали уведомлять ритейлеров о повышении закупочных цен на 5–40% в августе – сентябре. Такие письма направили производители кондитерских изделий, молочной продукции, хлеба и пивных напитков. В публикации утверждалось, что наибольший рост цен ожидается в сегменте кондитерских изделий. На рынок шоколада влияет резкий рост цен на какао из-за засухи в Западной Африке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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