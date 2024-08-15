Минсельхоз не ожидает резких скачков цен на продукты

В ведомстве также отметили, что производители за январь – июнь текущего года увеличили выпуск продуктов питания на 6,9% по сравнению с прошлым годом. Отдельно ведомство обратило внимание на динамику в сегменте кондитерской продукции. Производство шоколада и какаосодержащих продуктов увеличилось на 13,4%, а сахаристых изделий – на 15,9%.