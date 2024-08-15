Starbucks выплатит новому гендиректору Никколу $113 млн

В рамках компенсационого пакета Никкол получит $10 млн наличными и $75 млн акциями компании. Эту сумму выплатят постепенно после его перехода в Starbucks из сети ресторанов мексиканской кухни Chipotle, гендиректором которой он сейчас является. Годовая зарплата Никкола составит $1,6 млн, он также будет иметь право на получение ежегодных премий акциями в $23 млн за выполнение целевых показателей.