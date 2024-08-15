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Starbucks выплатит новому гендиректору Никколу $113 млн

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Американская сеть кофеен Starbucks планирует выплатить новому генеральному директору Брайану Никколу до $113 млн при выполнении поставленных целей, следует из отчета компании.

В рамках компенсационого пакета Никкол получит $10 млн наличными и $75 млн акциями компании. Эту сумму выплатят постепенно после его перехода в Starbucks из сети ресторанов мексиканской кухни Chipotle, гендиректором которой он сейчас является. Годовая зарплата Никкола составит $1,6 млн, он также будет иметь право на получение ежегодных премий акциями в $23 млн за выполнение целевых показателей.

13 августа стало известно, что Никкол займет место гендиректора Starbucks Corporation. Он приступит к исполнению обязанностей 9 сентября 2024 г. До этого главный финансовый директор Starbucks Рэйчел Руджери назначена временно исполняющей обязанности главы корпорации.

Занимавший с марта прошлого года пост гендиректора Лакшман Нарасимхан покинет пост главы компании и члена совета директоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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