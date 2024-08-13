Гендиректором Starbucks станет руководитель ресторанов Chipotle Никкол

Как говорила гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина в комментарии «Ведомостям», подача заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков подтверждает заинтересованность Starbucks Corporation в том, чтобы иметь возможность вернуться в Россию «под привычными потребителю» брендами. Starbucks приостановил деятельность в России в марте 2022 г. на фоне начала боевых действий на Украине. В конце июля 2022 г. основатель холдинга Pinskiy & Co ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks.