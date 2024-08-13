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Гендиректором Starbucks станет руководитель ресторанов Chipotle Никкол

Ведомости

Председатель и гендиректор сети ресторанов мексиканской кухни Chipotle Брайан Никкол займет место гендиректора Starbucks Corporation, сообщили в пресс-службе компании.

Никкол приступит к исполнению обязанностей 9 сентября этого года. До этого момента главный финансовый директор Starbucks Рэйчел Руджери назначена временно исполняющей обязанности главы корпорации.

Занимавший с марта 2023 г. пост гендиректора Лакшман Нарасимхан покинет пост главы компании и члена совета директоров. 

В конце мая Starbucks Corporation подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Речь идет о знаках по 21-му, 30-му, 35-му и 43-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи для употребления на месте, администрирования программы лояльности и др.

Как говорила гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина в комментарии «Ведомостям», подача заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков подтверждает заинтересованность Starbucks Corporation в том, чтобы иметь возможность вернуться в Россию «под привычными потребителю» брендами. Starbucks приостановил деятельность в России в марте 2022 г. на фоне начала боевых действий на Украине. В конце июля 2022 г. основатель холдинга Pinskiy & Co ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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