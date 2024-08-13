Гендиректором Starbucks станет руководитель ресторанов Chipotle Никкол
Председатель и гендиректор сети ресторанов мексиканской кухни Chipotle Брайан Никкол займет место гендиректора Starbucks Corporation, сообщили в пресс-службе компании.
Никкол приступит к исполнению обязанностей 9 сентября этого года. До этого момента главный финансовый директор Starbucks Рэйчел Руджери назначена временно исполняющей обязанности главы корпорации.
Занимавший с марта 2023 г. пост гендиректора Лакшман Нарасимхан покинет пост главы компании и члена совета директоров.
В конце мая Starbucks Corporation подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Речь идет о знаках по 21-му, 30-му, 35-му и 43-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи для употребления на месте, администрирования программы лояльности и др.
Как говорила гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина в комментарии «Ведомостям», подача заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков подтверждает заинтересованность Starbucks Corporation в том, чтобы иметь возможность вернуться в Россию «под привычными потребителю» брендами. Starbucks приостановил деятельность в России в марте 2022 г. на фоне начала боевых действий на Украине. В конце июля 2022 г. основатель холдинга Pinskiy & Co ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) выкупили российский бизнес сети кофеен Starbucks.