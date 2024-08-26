Пакистан обсуждает с Россией долгосрочные поставки СПГ
Пакистан ведет переговоры с Россией по долгосрочным поставкам сжиженного природного газа (СПГ), сообщила официальный представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Мумтаз Захра Балоч.
«Наши страны также обсуждают поставки СПГ для долгосрочных энергетических нужд Пакистана, эти переговоры будут продолжены», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Балоч добавила, что пакистанская сторона довольна сотрудничеством с Россией в области энергоносителей. Контракт на поставки был подписан в 2023 г. Представитель МИДа сообщила, что первое судно в прошлом году доставило 100 000 т нефти в тестовом режиме.
В марте этого года премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявлял, что страна хочет расширить двустороннее сотрудничество с Россией в области энергетики, торговли и инвестиций. В июле он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Во время нее глава РФ отметил дружественный характер отношений между странами и растущий товарооборот.