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Пакистан обсуждает с Россией долгосрочные поставки СПГ

Ведомости

Пакистан ведет переговоры с Россией по долгосрочным поставкам сжиженного природного газа (СПГ), сообщила официальный представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Мумтаз Захра Балоч.

«Наши страны также обсуждают поставки СПГ для долгосрочных энергетических нужд Пакистана, эти переговоры будут продолжены», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Балоч добавила, что пакистанская сторона довольна сотрудничеством с Россией в области энергоносителей. Контракт на поставки был подписан в 2023 г. Представитель МИДа сообщила, что первое судно в прошлом году доставило 100 000 т нефти в тестовом режиме.

В марте этого года премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявлял, что страна хочет расширить двустороннее сотрудничество с Россией в области энергетики, торговли и инвестиций. В июле он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Во время нее глава РФ отметил дружественный характер отношений между странами и растущий товарооборот.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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