Пакистан обсуждает с Россией долгосрочные поставки СПГ

В марте этого года премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявлял, что страна хочет расширить двустороннее сотрудничество с Россией в области энергетики, торговли и инвестиций. В июле он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Во время нее глава РФ отметил дружественный характер отношений между странами и растущий товарооборот.