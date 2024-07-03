Путин встретился с премьер-министром Пакистана в Астане
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф проводят встречу в Астане. Видео начала встречи опубликовала пресс-служба Кремля.
«Мы встречались два года назад, тоже на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Обсуждали двусторонние отношения и наше взаимодействие на внешней международной арене», – напомнил Путин.
Глава государства добавил, что за это время отношения между странами развиваются в дружественном ключе. Путин отметил рост товарооборота между Россией и Пакистаном.
Саммит ШОС в этом году проходит в Астане. По информации МИД Казахстана, в мероприятии примут участие главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерриш.
3 июля ночью Путин прибыл в Казахстан. У него запланированы двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.