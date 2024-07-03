Путин встретился с премьер-министром Пакистана в Астане

Саммит ШОС в этом году проходит в Астане. По информации МИД Казахстана, в мероприятии примут участие главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генсек ООН Антониу Гутерриш.