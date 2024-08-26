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IKEA запустит платформу для товаров секонд-хенд, чтобы конкурировать с eBay

Ведомости

Сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA намерена запустить платформу Preowned для торговли товарами, уже бывшими в употреблении. Выход в этот сегмент поможет компании конкурировать с маркетплейсом eBay, сообщила Financial Times.

Исполнительный директор холдинга Ingka Group, которому принадлежат магазины IKEA, Йеспер Бродин сообщил изданию, что платформа до конца года тестируется в столице Испании Мадриде и столице Норвегии Осло, а затем будет запущена по всему миру.

«Это была давняя мечта», – подчеркнул Бродин.

У компании уже есть акция, в рамках которой она покупает у клиентов подержанную мебель и перепродает ее в магазинах. Новая же платформа нацелена на рынок подержанных вещей, на котором пользователи продают мебель напрямую друг другу. Они вводят данные о товаре, фотографии и цену продажи, а база данных IKEA с помощью искусственного интеллекта добавляет рекламные изображения и замеры. Покупатель забирает мебель непосредственно у продавца, который может получить деньги или ваучер компании с 15% бонусом. Запуск платформы также соответствует стремлению ритейлера стать «климатически благоприятным» к 2030 г.

В марте 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в стране, сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Покупателями заводов стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex, а также «Лузалес».

В феврале «РИА Новости» сообщало, что IKEA подала в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА. По одной из них ведомство зарегистрировало товарный знак 2 февраля. Знак зарегистрирован для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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