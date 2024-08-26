IKEA запустит платформу для товаров секонд-хенд, чтобы конкурировать с eBay

У компании уже есть акция, в рамках которой она покупает у клиентов подержанную мебель и перепродает ее в магазинах. Новая же платформа нацелена на рынок подержанных вещей, на котором пользователи продают мебель напрямую друг другу. Они вводят данные о товаре, фотографии и цену продажи, а база данных IKEA с помощью искусственного интеллекта добавляет рекламные изображения и замеры. Покупатель забирает мебель непосредственно у продавца, который может получить деньги или ваучер компании с 15% бонусом. Запуск платформы также соответствует стремлению ритейлера стать «климатически благоприятным» к 2030 г.