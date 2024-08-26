IKEA запустит платформу для товаров секонд-хенд, чтобы конкурировать с eBay
Сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA намерена запустить платформу Preowned для торговли товарами, уже бывшими в употреблении. Выход в этот сегмент поможет компании конкурировать с маркетплейсом eBay, сообщила Financial Times.
Исполнительный директор холдинга Ingka Group, которому принадлежат магазины IKEA, Йеспер Бродин сообщил изданию, что платформа до конца года тестируется в столице Испании Мадриде и столице Норвегии Осло, а затем будет запущена по всему миру.
«Это была давняя мечта», – подчеркнул Бродин.
У компании уже есть акция, в рамках которой она покупает у клиентов подержанную мебель и перепродает ее в магазинах. Новая же платформа нацелена на рынок подержанных вещей, на котором пользователи продают мебель напрямую друг другу. Они вводят данные о товаре, фотографии и цену продажи, а база данных IKEA с помощью искусственного интеллекта добавляет рекламные изображения и замеры. Покупатель забирает мебель непосредственно у продавца, который может получить деньги или ваучер компании с 15% бонусом. Запуск платформы также соответствует стремлению ритейлера стать «климатически благоприятным» к 2030 г.
В марте 2022 г. IKEA временно закрыла магазины в России на фоне спецоперации на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в стране, сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Покупателями заводов стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах Slotex, а также «Лузалес».
В феврале «РИА Новости» сообщало, что IKEA подала в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА. По одной из них ведомство зарегистрировало товарный знак 2 февраля. Знак зарегистрирован для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов».