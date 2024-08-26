На Омском НПЗ исключили влияние пожара на выполнение плана по переработке
Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не повлияет на реализацию плана по переработке. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия», – подчеркнули там.
26 августа на Омском НПЗ произошел пожар – загорелось технологическое оборудование. Причина не уточнялась. В пресс-службе предприятия подчеркнули, что ситуация находится под контролем. По данным МЧС по Омской области, к тушению были привлечены 52 человека и 15 единиц техники. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1000 кв. м.
В результате пострадали два человека. Угрозы для их жизни нет, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Предприятие продолжает работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе НПЗ.
СК по Омской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности). По данным ведомства, несколько сотрудников завода получили телесные повреждения различной степени тяжести. Следователи устанавливают обстоятельства и причины пожара.