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На Омском НПЗ исключили влияние пожара на выполнение плана по переработке

Ведомости

Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не повлияет на реализацию плана по переработке. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия», – подчеркнули там.

26 августа на Омском НПЗ произошел пожар – загорелось технологическое оборудование. Причина не уточнялась. В пресс-службе предприятия подчеркнули, что ситуация находится под контролем. По данным МЧС по Омской области, к тушению были привлечены 52 человека и 15 единиц техники. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1000 кв. м.

В результате пострадали два человека. Угрозы для их жизни нет, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Предприятие продолжает работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе НПЗ.

СК по Омской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности). По данным ведомства, несколько сотрудников завода получили телесные повреждения различной степени тяжести. Следователи устанавливают обстоятельства и причины пожара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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