На Омском НПЗ исключили влияние пожара на выполнение плана по переработке

26 августа на Омском НПЗ произошел пожар – загорелось технологическое оборудование. Причина не уточнялась. В пресс-службе предприятия подчеркнули, что ситуация находится под контролем. По данным МЧС по Омской области, к тушению были привлечены 52 человека и 15 единиц техники. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1000 кв. м.