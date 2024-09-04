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«Россети» инвестируют 600 млрд рублей в развитие инфраструктуры Дальнего Востока

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ПАО «Россети» инвестируют более 600 млрд руб. в развитие инфраструктуры Дальнего Востока до 2029 г. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Для надежного электроснабжения регионов, подключения новых потребителей необходимы дополнительные сетевые мощности. Поэтому развитие инфраструктуры Дальнего Востока будет приоритетной задачей компании “Россети” на ближайшую перспективу. Планируем в 2024-2029 гг. направить на финансирование инвестиционной программы в ДФО более 600 млрд руб.», – сказал Рюмин, его слова привела пресс-служба.

До 2029 г. планируется введение в эксплуатацию более 8500 км линий электропередачи и почти 4500 МВА трансформаторной мощности. Рюмин назвал среди приоритетных задач завершение работ по второму этапу электроснабжения Восточного полигона железных дорог и создание транзитов 220 кВ для объединения на параллельную синхронную работу энергосистем Сибири и Востока.

Компания также планирует построить линию электропередачи от Приморской ГРЭС до нового питающего центра 500 кВ «Варяг». По уточнению пресс-службы, такие объекты позволят снизить риски энергодефицита на юге Приморья.

В июне Рюмин на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что «Россети» планируют инвестировать более 50 млрд руб. в проект по строительству линии электропередачи (ЛЭП) Приморская ГРЭС – «Варяг». Он заявлял, что проектирование почти завершено, а строительство начнется уже в этом году.

ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Форум был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году в форуме примут участие более 6000 человек из 76 стран и регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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