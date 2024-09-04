«Россети» инвестируют 600 млрд рублей в развитие инфраструктуры Дальнего Востока

ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Форум был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году в форуме примут участие более 6000 человек из 76 стран и регионов.