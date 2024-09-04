«Россети» инвестируют 600 млрд рублей в развитие инфраструктуры Дальнего Востока
«Для надежного электроснабжения регионов, подключения новых потребителей необходимы дополнительные сетевые мощности. Поэтому развитие инфраструктуры Дальнего Востока будет приоритетной задачей компании “Россети” на ближайшую перспективу. Планируем в 2024-2029 гг. направить на финансирование инвестиционной программы в ДФО более 600 млрд руб.», – сказал Рюмин, его слова привела пресс-служба.
До 2029 г. планируется введение в эксплуатацию более 8500 км линий электропередачи и почти 4500 МВА трансформаторной мощности. Рюмин назвал среди приоритетных задач завершение работ по второму этапу электроснабжения Восточного полигона железных дорог и создание транзитов 220 кВ для объединения на параллельную синхронную работу энергосистем Сибири и Востока.
Компания также планирует построить линию электропередачи от Приморской ГРЭС до нового питающего центра 500 кВ «Варяг». По уточнению пресс-службы, такие объекты позволят снизить риски энергодефицита на юге Приморья.
В июне Рюмин на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что «Россети» планируют инвестировать более 50 млрд руб. в проект по строительству линии электропередачи (ЛЭП) Приморская ГРЭС – «Варяг». Он заявлял, что проектирование почти завершено, а строительство начнется уже в этом году.
ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Форум был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году в форуме примут участие более 6000 человек из 76 стран и регионов.