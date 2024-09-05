«Коммерсантъ»: Unilever может продать российский бизнес группе «Арнест»
Компания Unilever может продать свои активы группе «Арнест» Алексея Сагала, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на пищевом рынке и собеседника, близкого к правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.
«Согласие [комиссии] на сделку уже получили представители Unilever и "Арнеста"», – сказал источник в разговоре с изданием.
В 2007 г. «Арнест» заключила контракт с Unilever по производству аэрозольной продукции. Широкую известность группа компаний получила после покупки за 1 евро российского бизнеса нидерландского пивоваренного холдинга Heineken. В 2022 г. Сагал также приобрел три завода по производству алюминиевых банок у американской Ball за $530 млн. Они располагаются в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.
4 сентября стало известно, что компании Unilever одобрили продажу ее бизнеса в России. Сделка была одобрена в конце августа. Стоимость бизнеса Unilever в РФ оценивается в 35-40 млрд руб. с учетом дисконта.
Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г. В июле 2023 г. генеральный директор компании Хайн Шумахер предложил несколько вариантов дальнейшей деятельности Unilever в России. Первый вариант – отказ от бизнеса в России, второй – продажа бизнеса.