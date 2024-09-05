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«Коммерсантъ»: Unilever может продать российский бизнес группе «Арнест»

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Компания Unilever может продать свои активы группе «Арнест» Алексея Сагала, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на пищевом рынке и собеседника, близкого к правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.

«Согласие [комиссии] на сделку уже получили представители Unilever и "Арнеста"», – сказал источник в разговоре с изданием.

В 2007 г. «Арнест» заключила контракт с Unilever по производству аэрозольной продукции. Широкую известность группа компаний получила после покупки за 1 евро российского бизнеса нидерландского пивоваренного холдинга Heineken. В 2022 г. Сагал также приобрел три завода по производству алюминиевых банок у американской Ball за $530 млн. Они располагаются в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.

4 сентября стало известно, что компании Unilever одобрили продажу ее бизнеса в России. Сделка была одобрена в конце августа. Стоимость бизнеса Unilever в РФ оценивается в 35-40 млрд руб. с учетом дисконта.

Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г. В июле 2023 г. генеральный директор компании Хайн Шумахер предложил несколько вариантов дальнейшей деятельности Unilever в России. Первый вариант – отказ от бизнеса в России, второй – продажа бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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