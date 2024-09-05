«Коммерсантъ»: Unilever может продать российский бизнес группе «Арнест»

Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г. В июле 2023 г. генеральный директор компании Хайн Шумахер предложил несколько вариантов дальнейшей деятельности Unilever в России. Первый вариант – отказ от бизнеса в России, второй – продажа бизнеса.