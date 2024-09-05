Мантуров: строительство верфи на Дальнем Востоке начнется в конце 2025 года
К концу 2025 г. должно начаться строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«По поводу строительства: я рассчитываю на то, что примерно год уйдет на проектирование, и к концу следующего года, я думаю, должны начать реализацию самой стройки», – сказал он (цитата по ТАСС).
На реализацию проекта уйдет не менее трех лет и около 200 млрд руб. Основным источником финансирования будет группа ВТБ. По словам Мантурова, к строительству верфи планируется привлечь не менее 3000 человек.
4 сентября президент РФ Владимир Путин осмотрел площадку для строительства верфи в бухте Промежуточная.
Проект будет реализован совместно ВТБ и ОСК (100% акций компании переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет. – «Ведомости») по поручению президента, уточнили в Кремле. В июне на полях ПМЭФ Костин заявил о планах построить две новых верфи за пять лет на Дальнем Востоке и на Северо-Западе России. Путин отмечал, что у ОСК есть необходимость в создании новых предприятий.