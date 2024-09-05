Мантуров: строительство верфи на Дальнем Востоке начнется в конце 2025 года

Проект будет реализован совместно ВТБ и ОСК (100% акций компании переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет. – «Ведомости») по поручению президента, уточнили в Кремле. В июне на полях ПМЭФ Костин заявил о планах построить две новых верфи за пять лет на Дальнем Востоке и на Северо-Западе России. Путин отмечал, что у ОСК есть необходимость в создании новых предприятий.