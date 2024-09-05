Минпромторг уберет из списка товаров для параллельного импорта около 200 позиций

Ожидается, что новый список будет опубликован в течение двух недель. Изменения затронут потребительский сектор. Совместно с отраслью, производителями и торговыми сетями ведомство определило несколько брендов спортивной одежды и обуви, которые добавят в перечень, потому что российский рынок еще не насыщен этой категорией товаров.