Минпромторг уберет из списка товаров для параллельного импорта около 200 позиций
Ожидается, что новый список будет опубликован в течение двух недель. Изменения затронут потребительский сектор. Совместно с отраслью, производителями и торговыми сетями ведомство определило несколько брендов спортивной одежды и обуви, которые добавят в перечень, потому что российский рынок еще не насыщен этой категорией товаров.
5 июня Чекушов сообщал о планах продлить использование механизма параллельного импорта в 2025 г. Он также предупредил о планируемом сокращении количества брендов в списке перечня товаров.
В феврале Минпромторг дополнил список товаров для параллельного импорта рядом брендов горнодобывающего оборудования (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосов, вентиляторов и компрессоров (Soler & Palau, Vortice, Air System). В перечень также вошли дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции и одежды (Kenzo, La-Roche Posay).
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. Механизм заработал в России 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре он был продлен на 2023 г.