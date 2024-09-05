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Минпромторг уберет из списка товаров для параллельного импорта около 200 позиций

Ведомости

Министерство промышленности и торговли России исключит из перечня товаров для параллельного импорта около 200 позиций. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ожидается, что новый список будет опубликован в течение двух недель. Изменения затронут потребительский сектор. Совместно с отраслью, производителями и торговыми сетями ведомство определило несколько брендов спортивной одежды и обуви, которые добавят в перечень, потому что российский рынок еще не насыщен этой категорией товаров.

5 июня Чекушов сообщал о планах продлить использование механизма параллельного импорта в 2025 г. Он также предупредил о планируемом сокращении количества брендов в списке перечня товаров.

В феврале Минпромторг дополнил список товаров для параллельного импорта рядом брендов горнодобывающего оборудования (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), насосов, вентиляторов и компрессоров (Soler & Palau, Vortice, Air System). В перечень также вошли дополнительные исключения для косметики, парфюмерной продукции и одежды (Kenzo, La-Roche Posay).

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. Механизм заработал в России 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В сентябре он был продлен на 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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