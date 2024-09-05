Чекунков: лишь АЭС может покрыть энергодефицит на Дальнем Востоке
Энергодефицит на Дальнем Востоке может достичь 19 ГВт к 2050 г., покрыть его может только строительство атомной электростанции (АЭС), заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Его слова приводит «РИА Новости» в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с крупными энергокомпаниями подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке, о чем он рассказал в своем выступлении на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября.
В первую очередь речь идет о введении в строй новых объектов генерации. Глава государства также попросил кабмин рассмотреть вопрос о строительстве на Дальнем Востоке АЭС. Президент отметил, что на сегодняшний день с дефицитом электроэнергии на Дальнем Востоке сталкиваются некоторые населенные пункты и инвесторы, что становится причиной сдерживания темпов строительства и производства. При этом объем энергопотребления в регионе растет.
Днем ранее на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО) Путин назвал перспективной возможность строительства АЭС в регионе. По словам российского лидера, если Россия реализует аналогичные проекты за рубежом, то будет уместно начать их проработку внутри своей страны.