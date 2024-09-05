Чекунков: лишь АЭС может покрыть энергодефицит на Дальнем Востоке

В первую очередь речь идет о введении в строй новых объектов генерации. Глава государства также попросил кабмин рассмотреть вопрос о строительстве на Дальнем Востоке АЭС. Президент отметил, что на сегодняшний день с дефицитом электроэнергии на Дальнем Востоке сталкиваются некоторые населенные пункты и инвесторы, что становится причиной сдерживания темпов строительства и производства. При этом объем энергопотребления в регионе растет.