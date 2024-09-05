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Чекунков: лишь АЭС может покрыть энергодефицит на Дальнем Востоке

Ведомости

Энергодефицит на Дальнем Востоке может достичь 19 ГВт к 2050 г., покрыть его может только строительство атомной электростанции (АЭС), заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Его слова приводит «РИА Новости» в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с крупными энергокомпаниями подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке, о чем он рассказал в своем выступлении на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября.

В первую очередь речь идет о введении в строй новых объектов генерации. Глава государства также попросил кабмин рассмотреть вопрос о строительстве на Дальнем Востоке АЭС. Президент отметил, что на сегодняшний день с дефицитом электроэнергии на Дальнем Востоке сталкиваются некоторые населенные пункты и инвесторы, что становится причиной сдерживания темпов строительства и производства. При этом объем энергопотребления в регионе растет.

Днем ранее на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО) Путин назвал перспективной возможность строительства АЭС в регионе. По словам российского лидера, если Россия реализует аналогичные проекты за рубежом, то будет уместно начать их проработку внутри своей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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