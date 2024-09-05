Алиханов: смена подрядчика затянет создание самолета «Байкал»
Кроме того, по словам министра, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы.
«Конечным результатом будет необходимость проведения новых конкурсных процедур и серьезное ухудшение финансового положения производителя, который, помимо реализации гражданских проектов, является также исполнителем в рамках ГОЗ [гособоронзаказа]», – сказал подчеркнул Алиханов.
С предложением рассмотреть вопрос замены подрядчика 5 сентября выступил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
5 сентября в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин попросил ускорить разработку пассажирской версии ЛМС «Байкал» и в ближайшее время запустить его серийное производство. Глава государства подчеркнул, что цена перелетов должна быть доступна для граждан. В мае срок выхода региональных «Байкалов» на рынок сдвигался с 2024 на 2025 г.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что сроки создания «Байкала» были сдвинуты из-за возникшей потребности в импортозамещении двигателя и винта после введения санкций против России в 2022 г. Поставки авиакомпаниям начнутся в 2026 г.
ЛМС-901 «Байкал» разрабатывался по заказу Минпромторга в 2019–2021 гг. компанией «Байкал инжиниринг» (100%-ная дочерняя компания УЗГА). Предполагается, что «Байкал» заменит в России парк устаревших Ан-2. Государство инвестировало в проект 1,25 млрд руб. В январе 2022 г. опытный образец «Байкала» совершил первый полет в Екатеринбурге.