Алиханов: смена подрядчика затянет создание самолета «Байкал»

5 сентября в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин попросил ускорить разработку пассажирской версии ЛМС «Байкал» и в ближайшее время запустить его серийное производство. Глава государства подчеркнул, что цена перелетов должна быть доступна для граждан. В мае срок выхода региональных «Байкалов» на рынок сдвигался с 2024 на 2025 г.