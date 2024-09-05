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Алиханов: смена подрядчика затянет создание самолета «Байкал»

Ведомости

Смена подрядчика затянет срок реализации проекта создания регионального легкого многоцелевого самолета (ЛМС) «Байкал». Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, пишет «Интерфакс».

Кроме того, по словам министра, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы.

«Конечным результатом будет необходимость проведения новых конкурсных процедур и серьезное ухудшение финансового положения производителя, который, помимо реализации гражданских проектов, является также исполнителем в рамках ГОЗ [гособоронзаказа]», – сказал подчеркнул Алиханов.

С предложением рассмотреть вопрос замены подрядчика 5 сентября выступил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

5 сентября в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин попросил ускорить разработку пассажирской версии ЛМС «Байкал» и в ближайшее время запустить его серийное производство. Глава государства подчеркнул, что цена перелетов должна быть доступна для граждан. В мае срок выхода региональных «Байкалов» на рынок сдвигался с 2024 на 2025 г.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что сроки создания «Байкала» были сдвинуты из-за возникшей потребности в импортозамещении двигателя и винта после введения санкций против России в 2022 г. Поставки авиакомпаниям начнутся в 2026 г.

ЛМС-901 «Байкал» разрабатывался по заказу Минпромторга в 2019–2021 гг. компанией «Байкал инжиниринг» (100%-ная дочерняя компания УЗГА). Предполагается, что «Байкал» заменит в России парк устаревших Ан-2. Государство инвестировало в проект 1,25 млрд руб. В январе 2022 г. опытный образец «Байкала» совершил первый полет в Екатеринбурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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