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Суд взыскал с авиакомпании Ellinair в пользу «Внуково» $827 000

Ведомости

Арбитражный суд Москвы взыскал с греческой авиакомпании Ellinair в пользу международного аэропорта «Внуково» $827 000, следует из картотеки суда.

В 2019 г. стороны заключили договор о сотрудничестве, пишет «РИА Новости». Аэропорт выплатил $1 млн аванса, чтобы авиаперевозчик до 2026 г. выполнял рейсы из «Внуково». Ellinair совершал полеты в 2019-2020 гг., но за 2021 г. авиакомпания совершила только один рейс. Аэропорт потребовал возвращения неотработанного аванса.

Генеральный директор «Внуково» Дмитрий Сапрыкин в 2019 г. говорил, что аэропорт вложится в развитие самолетного парка Ellinair. Размера инвестиций он не уточнял.

В 2022 г. в Арбитражный суд Москвы поступил иск от «Внуково» к Ellinair. Аэропорт потребовал от перевозчика 54 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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