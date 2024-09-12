Суд взыскал с авиакомпании Ellinair в пользу «Внуково» $827 000

В 2019 г. стороны заключили договор о сотрудничестве, пишет «РИА Новости». Аэропорт выплатил $1 млн аванса, чтобы авиаперевозчик до 2026 г. выполнял рейсы из «Внуково». Ellinair совершал полеты в 2019-2020 гг., но за 2021 г. авиакомпания совершила только один рейс. Аэропорт потребовал возвращения неотработанного аванса.