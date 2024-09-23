Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний в 2027 году

Генеральный директор ComNews Леонид Коник в разговоре с «Ведомостями» сообщал, что услуги интернет-доступа на борту самолетов в мире предлагают семь провайдеров. Пять из них американские: Gogo Business Aviation, Panasonic Avionics Corporation, Viasat, Intelsat и Starlink, а два из Великобритании и Германии – Inmarsat и Deutsche Telekom. В России пока нет собственной группировки спутников связи, предоставляющей беспрерывный доступ к узко- или широкополосному интернету на борту самолета.