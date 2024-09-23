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Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний в 2027 году

Ведомости

В самолетах российских авиакомпаний в 2027-2028 гг. может появиться Wi-Fi, сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на пленарной сессии форума «Цифровая транспортация».

«Коллеги из Минцифры обещали в 2027-2028 гг. Безусловно, мы этого ждем, соответствующее соглашение подписали, и пассажиры, думаю, хотят», – сказал он (цитата по ТАСС). Александровский рассчитывает, что услуга для пассажиров будет бесплатной, но уточнил, что это будет зависеть от условий операторов.

Задачу создания высокоскоростного спутникового интернета «практически на всей территории России» ставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Одним из способов решения он назвал «кратное наращивание спутниковой группировки». На это Путин поручил выделить 116 млрд руб. «в ближайшее десятилетие».

Генеральный директор ComNews Леонид Коник в разговоре с «Ведомостями» сообщал, что услуги интернет-доступа на борту самолетов в мире предлагают семь провайдеров. Пять из них американские: Gogo Business Aviation, Panasonic Avionics Corporation, Viasat, Intelsat и Starlink, а два из Великобритании и Германии – Inmarsat и Deutsche Telekom. В России пока нет собственной группировки спутников связи, предоставляющей беспрерывный доступ к узко- или широкополосному интернету на борту самолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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