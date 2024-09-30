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Объем выдач на рынке краудлендинга снизился до 2,34 млрд рублей

Ведомости

В августе объем выдач на краудлендинговых площадках составил до 2,34 млрд руб., снизившись по сравнению с 2,35 млрд руб. в июле. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП).

Рынок краудлендинга впервые с августа 2021 г. не показал роста в месячном сравнении. Газета отмечает, что площадки в целом в 2024 г. перестали демонстрировать постоянный и быстрый прирост ежемесячно.

Главный аналитик ИК «Иволга капитал» Марк Савиченко пояснил, что это связано с отсутствием спроса. «Текущие безрисковые ставки близки к 20%, на облигационном рынке доходности А-эмитентов на уровне 22–24%, ВДО-сегмент предлагает доходности 27–28%. Сложно привлекать деньги в кредитный риск с низким качеством и без ликвидности под 25–30%», – отметил он.

Управляющий партнер «Потока» Юрий Попов выразил мнение, что отсутствие роста свидетельствует о «проблемах не на рынке небанковского кредитования, а на финансовом рынке в целом на фоне заградительных ставок». Потенциальная емкость рынка больше текущих показателей в 8-10 раз, утверждает управляющий партнер инвестиционной платформы «Мани Френдс» Юрий Колесников. Он добавил, что «взрывной рост» краудлендингового финансирования бизнеса произойдет, как только ЦБ понизит ключевую ставку.

Краудлендингом называют схему кредитования бизнес-проектов частными инвесторами или юрлицами по договорам займа. В начале сентября «Ведомости» писали, что на фоне высоких банковских ставок по кредитам малый и средний бизнес стали переключаться на альтернативные источники финансирования, включая краудфандинг, краудлендинг и краудинвестинг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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