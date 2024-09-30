Объем выдач на рынке краудлендинга снизился до 2,34 млрд рублей

Управляющий партнер «Потока» Юрий Попов выразил мнение, что отсутствие роста свидетельствует о «проблемах не на рынке небанковского кредитования, а на финансовом рынке в целом на фоне заградительных ставок». Потенциальная емкость рынка больше текущих показателей в 8-10 раз, утверждает управляющий партнер инвестиционной платформы «Мани Френдс» Юрий Колесников. Он добавил, что «взрывной рост» краудлендингового финансирования бизнеса произойдет, как только ЦБ понизит ключевую ставку.