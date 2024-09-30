Объем выдач на рынке краудлендинга снизился до 2,34 млрд рублей
В августе объем выдач на краудлендинговых площадках составил до 2,34 млрд руб., снизившись по сравнению с 2,35 млрд руб. в июле. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП).
Рынок краудлендинга впервые с августа 2021 г. не показал роста в месячном сравнении. Газета отмечает, что площадки в целом в 2024 г. перестали демонстрировать постоянный и быстрый прирост ежемесячно.
Главный аналитик ИК «Иволга капитал» Марк Савиченко пояснил, что это связано с отсутствием спроса. «Текущие безрисковые ставки близки к 20%, на облигационном рынке доходности А-эмитентов на уровне 22–24%, ВДО-сегмент предлагает доходности 27–28%. Сложно привлекать деньги в кредитный риск с низким качеством и без ликвидности под 25–30%», – отметил он.
Управляющий партнер «Потока» Юрий Попов выразил мнение, что отсутствие роста свидетельствует о «проблемах не на рынке небанковского кредитования, а на финансовом рынке в целом на фоне заградительных ставок». Потенциальная емкость рынка больше текущих показателей в 8-10 раз, утверждает управляющий партнер инвестиционной платформы «Мани Френдс» Юрий Колесников. Он добавил, что «взрывной рост» краудлендингового финансирования бизнеса произойдет, как только ЦБ понизит ключевую ставку.
Краудлендингом называют схему кредитования бизнес-проектов частными инвесторами или юрлицами по договорам займа. В начале сентября «Ведомости» писали, что на фоне высоких банковских ставок по кредитам малый и средний бизнес стали переключаться на альтернативные источники финансирования, включая краудфандинг, краудлендинг и краудинвестинг.