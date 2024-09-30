Оценка российских активов выросла на фоне сокращения сделок с иностранцами

В начале августа в подготовленном агентством AK&M отчете сообщалось, что по итогам шести месяцев 2024 г. было заключено 219 сделок на российском рынке M&A – на 21% меньше год к году. Суммарная стоимость сделок в долларовом выражении также упала: с $24,55 млрд в первом полугодии 2023 г. до $21,39 млрд в аналогичном периоде 2024 г. Стоимость сделок в рублевом выражении составила около 1,9 трлн руб., оставшись практически на прежнем уровне. Средняя стоимость фигурировавших в сделках активов (за вычетом крупнейших) упала на 8,4% до $52 млн.