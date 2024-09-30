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Оценка российских активов выросла на фоне сокращения сделок с иностранцами

Ведомости

В первом полугодии 2024 г. оценка российских активов стала выше в связи с сокращением числа сделок с иностранцами, где присутствует обязательный дисконт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет финансово-инвестиционной компании Advance Capital.

С января по июнь 2024 г. оценка компаний на сделках слияний и поглощений (M&A) составляла пять годовых прибылей до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA), в то время как в предыдущем году речь шла о четырех-трех прибылях.

Аналитики отмечают, что с января по июнь 2024 г. на российском рынке было совершено 309 сделок на общую сумму $13,4 млрд. Лишь 26 сделок из этого числа были заключены с иностранцами.

Средняя стоимость актива в сделках первого полугодия 2024 г. составляла 5,2 годовых прибылей компании до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации, а медианная стоимость – 4,9 годовых прибылей. Среднее значение мультипликатора во втором полугодии прошлого года составляло 4,2х, медианное – 3,2х. В сделках между российскими лицами значение мультипликатора значительно превышает показатель в сделках по выходу иностранцев из активов в стране: медиана 5,3х против 2,3х.

Advance Capital отмечает, что влияние на рост мультипликатора в 2024 г. оказало сокращение сделок с иностранцами. Другие опрошенные РБК эксперты не считают этот фактор основным. Помимо прочего, на мультипликатор влияют нестабильность экономической обстановки, санкции и жесткая денежно-кредитная политика Банка России.

В начале августа в подготовленном агентством AK&M отчете сообщалось, что по итогам шести месяцев 2024 г. было заключено 219 сделок на российском рынке M&A – на 21% меньше год к году. Суммарная стоимость сделок в долларовом выражении также упала: с $24,55 млрд в первом полугодии 2023 г. до $21,39 млрд в аналогичном периоде 2024 г. Стоимость сделок в рублевом выражении составила около 1,9 трлн руб., оставшись практически на прежнем уровне. Средняя стоимость фигурировавших в сделках активов (за вычетом крупнейших) упала на 8,4% до $52 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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