Оценка российских активов выросла на фоне сокращения сделок с иностранцами
С января по июнь 2024 г. оценка компаний на сделках слияний и поглощений (M&A) составляла пять годовых прибылей до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA), в то время как в предыдущем году речь шла о четырех-трех прибылях.
Аналитики отмечают, что с января по июнь 2024 г. на российском рынке было совершено 309 сделок на общую сумму $13,4 млрд. Лишь 26 сделок из этого числа были заключены с иностранцами.
Средняя стоимость актива в сделках первого полугодия 2024 г. составляла 5,2 годовых прибылей компании до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации, а медианная стоимость – 4,9 годовых прибылей. Среднее значение мультипликатора во втором полугодии прошлого года составляло 4,2х, медианное – 3,2х. В сделках между российскими лицами значение мультипликатора значительно превышает показатель в сделках по выходу иностранцев из активов в стране: медиана 5,3х против 2,3х.
Advance Capital отмечает, что влияние на рост мультипликатора в 2024 г. оказало сокращение сделок с иностранцами. Другие опрошенные РБК эксперты не считают этот фактор основным. Помимо прочего, на мультипликатор влияют нестабильность экономической обстановки, санкции и жесткая денежно-кредитная политика Банка России.
В начале августа в подготовленном агентством AK&M отчете сообщалось, что по итогам шести месяцев 2024 г. было заключено 219 сделок на российском рынке M&A – на 21% меньше год к году. Суммарная стоимость сделок в долларовом выражении также упала: с $24,55 млрд в первом полугодии 2023 г. до $21,39 млрд в аналогичном периоде 2024 г. Стоимость сделок в рублевом выражении составила около 1,9 трлн руб., оставшись практически на прежнем уровне. Средняя стоимость фигурировавших в сделках активов (за вычетом крупнейших) упала на 8,4% до $52 млн.