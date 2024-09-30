ФАС: реализация сахара на бирже выросла на 56% в первом полугодии

В начале мая правительство России ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Постановление предусматривало исключения для стран ЕАЭС – поставки разрешались в определенном объеме. В кабмине поясняли, что решение направлено на поддержку стабильности внутреннего продовольственного рынка. Ограничение продлилось до 31 августа 2024 г. В этом сезоне прогнозируемое производство сахара в России составит 6,8 млн т, что больше показателя прошлого сезона на 9,8%. Внутреннее же потребление продукта составит порядка 6 млн т.