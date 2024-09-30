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ФАС: реализация сахара на бирже выросла на 56% в первом полугодии

Ведомости

За первое полугодие объем реализованного на бирже сахара вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на 56% и составил 288 800 т. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

В ведомстве рост показателя пояснили тем, что производители начали исполнять апрельские рекомендации ФАС и Минсельхоза о продаже на бирже не менее 10% от выпущенной продукции. Всего в России сахар производят 66 заводов. Торговля продукцией осуществляется на 52 базисах поставки, которыми являются склады этих предприятий. По информации Союзроссахара, все аккредитованные на товарных биржах производители выполняют рекомендации ФАС и Минсельхоза.

В начале мая правительство России ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Постановление предусматривало исключения для стран ЕАЭС – поставки разрешались в определенном объеме. В кабмине поясняли, что решение направлено на поддержку стабильности внутреннего продовольственного рынка. Ограничение продлилось до 31 августа 2024 г. В этом сезоне прогнозируемое производство сахара в России составит 6,8 млн т, что больше показателя прошлого сезона на 9,8%. Внутреннее же потребление продукта составит порядка 6 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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