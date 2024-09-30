ФАС: реализация сахара на бирже выросла на 56% в первом полугодии
За первое полугодие объем реализованного на бирже сахара вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на 56% и составил 288 800 т. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
В ведомстве рост показателя пояснили тем, что производители начали исполнять апрельские рекомендации ФАС и Минсельхоза о продаже на бирже не менее 10% от выпущенной продукции. Всего в России сахар производят 66 заводов. Торговля продукцией осуществляется на 52 базисах поставки, которыми являются склады этих предприятий. По информации Союзроссахара, все аккредитованные на товарных биржах производители выполняют рекомендации ФАС и Минсельхоза.
В начале мая правительство России ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Постановление предусматривало исключения для стран ЕАЭС – поставки разрешались в определенном объеме. В кабмине поясняли, что решение направлено на поддержку стабильности внутреннего продовольственного рынка. Ограничение продлилось до 31 августа 2024 г. В этом сезоне прогнозируемое производство сахара в России составит 6,8 млн т, что больше показателя прошлого сезона на 9,8%. Внутреннее же потребление продукта составит порядка 6 млн т.