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Тони Роббинс отметил важность гуманитарных поставок «Уралхима»

Ведомости

Автор книг по лайф-коучингу Тони Роббинс заявил о важности гуманитарных поставок «Уралхима». Он сказал об этом во время Global Citizen Festival, который прошел в Нью-Йорке.

Роббинс сообщил, что пожертвует 55 000 т удобрений благодаря взносам «Уралхима», – они позволят поддержать более 1 млн фермеров.

Роль «Уралхима» отметил также министр сельского хозяйства Малави Сэм Кавале. Он заявил, что в его стране произвели более 4,2 млрд порций еды благодаря компании, передает «Прайм».

По собственным данным, с 2022 г. группа реализует проект по поставкам минеральных удобрений странам, столкнувшимся с падением урожаев и нехваткой продовольствия. По состоянию на сентябрь «Уралхим» поставил более 134 000 т удобрений на африканский континент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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