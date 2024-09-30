Тони Роббинс отметил важность гуманитарных поставок «Уралхима»

По собственным данным, с 2022 г. группа реализует проект по поставкам минеральных удобрений странам, столкнувшимся с падением урожаев и нехваткой продовольствия. По состоянию на сентябрь «Уралхим» поставил более 134 000 т удобрений на африканский континент.