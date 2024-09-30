Выручка бывшей «Данон Россия» выросла на 17,8% в первом полугодии

В феврале 2024 г. о возможной продаже российских активов Danone рассказывала Financial Times со ссылкой на письмо тогдашнему министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву от директора двух недавно созданных дочерних структур «Вамин Татарстан» («Вамин Р» и «Вамин Снаб») Айрата Мухамадеева. Он, по сообщению FT, писал, что «дочка» согласилась заплатить 17,7 млрд руб. за контроль над российским бизнесом Danone. 7,7 млрд руб. из этой суммы пойдут на обслуживание долга российского подразделения, а остальная часть – на оплату доли Danone в компании. 20 марта «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что договоренность о продаже Health & Nutrition российским инвесторам достигнута. Сообщалось, что в активе заинтересованы производитель готовой молочной продукции «Вамин Татарстан» и заместитель председателя правительства Чечни, племянник главы республики Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который руководил Health & Nutrition с июля 2023 г. до 13 марта 2024 г., когда компания находилась во временном управлении Росимущества по указу президента России Владимира Путина.