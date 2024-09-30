Выручка бывшей «Данон Россия» выросла на 17,8% в первом полугодии
За первое полугодие 2024 г. выручка Health & Nutrition (бывшая «Данон Россия») выросла на 17,8% по сравнению с показателями прошлого года, а объемы производства - более чем на 21%. Об этом сообщается на сайте компании.
Темп роста компании за указанный период в натуральном выражении составил 18% год к году, что «значительно опережает темп роста всего рынка молочных продуктов +1%». В стоимостном выражении доля рынка компании за первые шесть месяцев года составила 13%.
В отчете компании также отмечается, что H&N работает с более чем 300 фермерскими хозяйствами, объемы закупки молока в первом полугодии 2024 г. выросли на 17,5%. Ежемесячно компания закупает у российских фермерских хозяйств порядка 95 000 т молока.
АО «Данон Россия» официально сменило название на Health & Nutrition 21 сентября 2023 г. В отчете подчеркивается, что на данный момент H&N - полностью российская компания.
В начале марта 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Тогда в компании отметили, что решение не коснется производства и распространения продуктов питания. По указу президента от 16 июля 2023 г. доли в российском дочернем предприятии Danone, принадлежащие иностранным компаниям, перешли во временное управление России. Согласно документу, Росимуществу передали 83 000 и 85 000 акций «Данон Россия», которыми владеют Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд».
В феврале 2024 г. о возможной продаже российских активов Danone рассказывала Financial Times со ссылкой на письмо тогдашнему министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву от директора двух недавно созданных дочерних структур «Вамин Татарстан» («Вамин Р» и «Вамин Снаб») Айрата Мухамадеева. Он, по сообщению FT, писал, что «дочка» согласилась заплатить 17,7 млрд руб. за контроль над российским бизнесом Danone. 7,7 млрд руб. из этой суммы пойдут на обслуживание долга российского подразделения, а остальная часть – на оплату доли Danone в компании. 20 марта «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что договоренность о продаже Health & Nutrition российским инвесторам достигнута. Сообщалось, что в активе заинтересованы производитель готовой молочной продукции «Вамин Татарстан» и заместитель председателя правительства Чечни, племянник главы республики Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который руководил Health & Nutrition с июля 2023 г. до 13 марта 2024 г., когда компания находилась во временном управлении Росимущества по указу президента России Владимира Путина.
13 марта Путин отменил передачу во временное управление Росимущества российских активов французской продовольственной компании Danone.
17 мая французская Danone, получившая в марте разрешение российских регулирующих органов на продажу своего бизнеса в России, закрыла сделку с компанией «Вамин Р».