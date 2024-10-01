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Компаниям упростят получение кредитов в особых экономических зонах

Ведомости

В особых экономических зонах (ОЭЗ) упростят выдачу кредитов – компаниям могут разрешить передавать в залог арендованные в таких зонах участки, находящиеся в госсобственности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Изменения могут позволить бизнесу привлечь более крупное заемное финансирование, следует из материалов к правительственной комиссии по законопроектной деятельности. По уточнению издания, это нужно для запуска инвестпроектов, значимых для регионального развития.

Как уточнили в Минэкономразвития, законопроект позволяет резиденту ОЭЗ на стадии строительства заложить вместе с объектом арендные права на земельный участок и получить кредит на инвестиционной фазе. Инициатива также содержит механизм, который защищает сохранность целевого назначения земель ОЭЗ: если резидент нарушит обязательства по кредиту, заложенные арендные права банк сможет передать только другому резиденту этой зоны или управляющей компании.

Резиденты в ОЭЗ получают такие льготы, как пониженные ставки налога на прибыль или полное отсутствие такого налога, отмена уплаты налога на имущество резидента, отмена уплаты земельного налога на пять лет, уменьшенные тарифы страховых взносов, а также упрощенная система регистрации предприятий.

В марте правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Тогда же постановлением премьер-министра Михаила Мишустина были расширены ОЭЗ в Липецке и Калужской области.

В Мордовии ОЭЗ «Система» появится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района. В ОЭЗ «Ростовская» в Новочеркасске разместятся восемь компаний, инвестиции достигнут 8,6 млрд руб. ОЭЗ «Эммаусс» появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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