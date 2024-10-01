Компаниям упростят получение кредитов в особых экономических зонах

Как уточнили в Минэкономразвития, законопроект позволяет резиденту ОЭЗ на стадии строительства заложить вместе с объектом арендные права на земельный участок и получить кредит на инвестиционной фазе. Инициатива также содержит механизм, который защищает сохранность целевого назначения земель ОЭЗ: если резидент нарушит обязательства по кредиту, заложенные арендные права банк сможет передать только другому резиденту этой зоны или управляющей компании.