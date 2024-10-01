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Рюмин: «Россети» ждут существенного роста выручки по итогам 2024 года

Ведомости

ПАО «Федеральная сетевая компания – "Россети"» ожидает существенного роста выручки компании по итогам 2024 г., сообщил глава компании Андрей Рюмин, пишет «Интерфакс».

«По выручке превысим значение прошлого года, и, я думаю, достаточно существенно», – сказал он в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

Он отметил, что в отношении чистой прибыли «пока сказать достаточно сложно». По словам Рюмина, в первом полугодии в компании отмечали рост потребления: «сейчас видим по сентябрю, что он замедлился».

«Поэтому по чистой прибыли пока сказать не могу: превысит она прошлогоднее значение или нет», – уточнил он.

Чистая прибыль компании по МСФО за первые шесть месяцев 2024 г. составила 88,4 млрд руб. против 123,87 млрд руб. годом ранее (снижение на 28,6%). Выручка за тот же период, напротив, увеличилась – до 725,44 млрд руб. после 678,86 млрд руб. в 2023 г.

По итогам 2023 г. чистая прибыль «Россетей» выросла на 21,5% г/г до 161,3 млрд руб. Выручка увеличилась на 16,7% и составила 1,379 трлн руб. Показатель EBITDA вырос на 37,4% до 528,2 млрд руб. Операционная прибыль выросла до 222,28 млрд руб. (+22,1%), а прибыль до уплаты налогов составила 214,99 млрд руб. (+24,6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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