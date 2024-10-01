Рюмин: «Россети» ждут существенного роста выручки по итогам 2024 года

Чистая прибыль компании по МСФО за первые шесть месяцев 2024 г. составила 88,4 млрд руб. против 123,87 млрд руб. годом ранее (снижение на 28,6%). Выручка за тот же период, напротив, увеличилась – до 725,44 млрд руб. после 678,86 млрд руб. в 2023 г.