Рюмин: «Россети» ждут существенного роста выручки по итогам 2024 года
«По выручке превысим значение прошлого года, и, я думаю, достаточно существенно», – сказал он в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН).
Он отметил, что в отношении чистой прибыли «пока сказать достаточно сложно». По словам Рюмина, в первом полугодии в компании отмечали рост потребления: «сейчас видим по сентябрю, что он замедлился».
«Поэтому по чистой прибыли пока сказать не могу: превысит она прошлогоднее значение или нет», – уточнил он.
Чистая прибыль компании по МСФО за первые шесть месяцев 2024 г. составила 88,4 млрд руб. против 123,87 млрд руб. годом ранее (снижение на 28,6%). Выручка за тот же период, напротив, увеличилась – до 725,44 млрд руб. после 678,86 млрд руб. в 2023 г.
По итогам 2023 г. чистая прибыль «Россетей» выросла на 21,5% г/г до 161,3 млрд руб. Выручка увеличилась на 16,7% и составила 1,379 трлн руб. Показатель EBITDA вырос на 37,4% до 528,2 млрд руб. Операционная прибыль выросла до 222,28 млрд руб. (+22,1%), а прибыль до уплаты налогов составила 214,99 млрд руб. (+24,6%).