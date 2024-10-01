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Wildberries опровергла информацию о продаже БПЛА в Белоруссии

Ведомости

В компании Wildberries опровергли сообщения о продаже беспилотников (БПЛА) в Белоруссии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

БПЛА не продаются в республике из-за указа президента республики о запрете для физических лиц на ввоз, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.

Ранее 1 октября начальник управления по взаимодействию со СМИ генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев сообщил, что директору белорусского отделения Wildberries было вынесено представление об устранении причин и условий, которые способствовали реализации физическим лицам на торговой площадке БПЛА.

Брылев добавил, что силами таможенных служб было выявлено, что значительная часть БПЛА поступала в адрес граждан Белоруссии в международных почтовых отправлениях и посылках, доставляемых курьерами. В Wildberries агентству рассказали, что генпрокуратура пока конкретных нарушений не выявила, однако отметили, что предписание принято к сведению и контроль за соблюдением президентского указа будет усилен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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