Wildberries опровергла информацию о продаже БПЛА в Белоруссии

Брылев добавил, что силами таможенных служб было выявлено, что значительная часть БПЛА поступала в адрес граждан Белоруссии в международных почтовых отправлениях и посылках, доставляемых курьерами. В Wildberries агентству рассказали, что генпрокуратура пока конкретных нарушений не выявила, однако отметили, что предписание принято к сведению и контроль за соблюдением президентского указа будет усилен.