Wildberries опровергла информацию о продаже БПЛА в Белоруссии
В компании Wildberries опровергли сообщения о продаже беспилотников (БПЛА) в Белоруссии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
БПЛА не продаются в республике из-за указа президента республики о запрете для физических лиц на ввоз, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.
Ранее 1 октября начальник управления по взаимодействию со СМИ генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев сообщил, что директору белорусского отделения Wildberries было вынесено представление об устранении причин и условий, которые способствовали реализации физическим лицам на торговой площадке БПЛА.
Брылев добавил, что силами таможенных служб было выявлено, что значительная часть БПЛА поступала в адрес граждан Белоруссии в международных почтовых отправлениях и посылках, доставляемых курьерами. В Wildberries агентству рассказали, что генпрокуратура пока конкретных нарушений не выявила, однако отметили, что предписание принято к сведению и контроль за соблюдением президентского указа будет усилен.