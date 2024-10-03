РБК: власти согласовали льготный налог на прибыль для радиоэлектроники в 8%
Бюджет может потерять при такой ставке 30 млрд руб. ежегодно в 2025–2027 гг.
Аналогичная ставка в 8% упоминается и в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг.» и соответствующих поправках в Налоговый кодекс, внесенных правительством в Госдуму, отмечается в материале.
Инициатива была рассмотрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности. РБК со ссылкой на источник в правительстве пишет, что такой законопроект был согласован.
Налог на прибыль по сниженной ставке в 3% для радиоэлектронных компаний действует до конца этого года. При завершении льготы, компаниям уже со следующего 2025 г. пришлось бы платить налог по ставке 25%.
Представитель Минпромторга говорил «Ведомостям» в августе, что министерство ведет работу с Минфином по вопросу продления льготы по налогу на прибыль для компаний радиоэлектронной промышленности. По его словам, решение уже принято на самом высоком уровне.