Правительство готово продлить льготу по налогу на прибыль для радиоэлектроники

Правительство готово продлить льготу по налогу на прибыль для радиоэлектроникиПока таким компаниям грозит потеря пониженной ставки в 3% уже с начала 2025 года
Минпромторг ведет работу с Минфином по вопросу продления льготы по налогу на прибыль для компаний радиоэлектронной промышленности, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга. По его словам, решение уже принято на самом высоком уровне: «Рассчитываем, что Минфин внесет соответствующие поправки в осеннюю корректировку Налогового кодекса (НК)». Представитель Минфина лишь сообщил «Ведомостям», что законом уже установлена пониженная ставка по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 5% до 2030 г. и он уже подписан президентом России Владимиром Путиным. Возможность расширения льгот на производителей радиоэлектронной продукции (РЭП) он комментировать не стал.
До этого такую идею предлагал обсудить зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов (представляет Мурманскую область). Он еще 19 июля направил запросы о необходимости такой меры нескольким профильным ассоциациям. Письмо сенатора есть в распоряжении «Ведомостей».