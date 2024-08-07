Правительство готово продлить льготу по налогу на прибыль для радиоэлектроники

Минпромторг ведет работу с Минфином по вопросу продления льготы по налогу на прибыль для компаний радиоэлектронной промышленности, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга. По его словам, решение уже принято на самом высоком уровне: «Рассчитываем, что Минфин внесет соответствующие поправки в осеннюю корректировку Налогового кодекса (НК)». Представитель Минфина лишь сообщил «Ведомостям», что законом уже установлена пониженная ставка по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 5% до 2030 г. и он уже подписан президентом России Владимиром Путиным. Возможность расширения льгот на производителей радиоэлектронной продукции (РЭП) он комментировать не стал.