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Правительство готово продлить льготу по налогу на прибыль для радиоэлектроники

Пока таким компаниям грозит потеря пониженной ставки в 3% уже с начала 2025 года
Кристина Холупова
Мария Арялина
Налоговые льготы для IT не затронули производителей процессоров, смартфонов и другой российской электроники / Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг ведет работу с Минфином по вопросу продления льготы по налогу на прибыль для компаний радиоэлектронной промышленности, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга. По его словам, решение уже принято на самом высоком уровне: «Рассчитываем, что Минфин внесет соответствующие поправки в осеннюю корректировку Налогового кодекса (НК)». Представитель Минфина лишь сообщил «Ведомостям», что законом уже установлена пониженная ставка по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 5% до 2030 г. и он уже подписан президентом России Владимиром Путиным. Возможность расширения льгот на производителей радиоэлектронной продукции (РЭП) он комментировать не стал.

До этого такую идею предлагал обсудить зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов (представляет Мурманскую область). Он еще 19 июля направил запросы о необходимости такой меры нескольким профильным ассоциациям. Письмо сенатора есть в распоряжении «Ведомостей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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