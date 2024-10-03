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Пассажиропоток российских аэропортов увеличился на 7,5 млн пассажиров

Ведомости

За первые восемь месяцев 2024 г. пассажиропоток российских аэропортов вырос на 7,5 млн человек – на 5,4% больше, чем в аналогичный период 2023 г. В августе трафик вырос на 2,5% и составил 23,8 млн человек. Об этом сообщает Росавиация.

В аэропортах в январе – августе пассажиропоток московского авиационного узла (МАУ) увеличился на 7% до 50,4 млн человек, в августе – на 4,9% до 7,9 млн человек. Суммарный пассажиропоток московских аэропортов вырос на 6,9% за восемь месяцев и на 4,7% в августе, составив 51,5 млн и 8,1 млн человек соответственно.

Пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам первых семи месяцев 2024 г. достиг 63 млн человек, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года. В июле показатель увеличился на 4% до 8,3 млн человек. Российские авиакомпании планировали обслужить в летнем расписании 73,3 млн пассажиров. Такой объем предполагал рост пассажиропотока на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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