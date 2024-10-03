Пассажиропоток российских аэропортов увеличился на 7,5 млн пассажиров
За первые восемь месяцев 2024 г. пассажиропоток российских аэропортов вырос на 7,5 млн человек – на 5,4% больше, чем в аналогичный период 2023 г. В августе трафик вырос на 2,5% и составил 23,8 млн человек. Об этом сообщает Росавиация.
В аэропортах в январе – августе пассажиропоток московского авиационного узла (МАУ) увеличился на 7% до 50,4 млн человек, в августе – на 4,9% до 7,9 млн человек. Суммарный пассажиропоток московских аэропортов вырос на 6,9% за восемь месяцев и на 4,7% в августе, составив 51,5 млн и 8,1 млн человек соответственно.
Пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам первых семи месяцев 2024 г. достиг 63 млн человек, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года. В июле показатель увеличился на 4% до 8,3 млн человек. Российские авиакомпании планировали обслужить в летнем расписании 73,3 млн пассажиров. Такой объем предполагал рост пассажиропотока на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 г.