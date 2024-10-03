Пассажиропоток российских аэропортов увеличился на 7,5 млн пассажиров

Пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам первых семи месяцев 2024 г. достиг 63 млн человек, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года. В июле показатель увеличился на 4% до 8,3 млн человек. Российские авиакомпании планировали обслужить в летнем расписании 73,3 млн пассажиров. Такой объем предполагал рост пассажиропотока на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 г.