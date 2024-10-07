Российский суд признал решение Сингапура по иску «Силовых машин» к PetroVietnam
Арбитражный суд Москвы признал постановление Сингапурского арбитражного центра по иску АО «Силовые машины» к вьетнамской государственной компании PetroVietnam, следует из картотеки дел.
«Признать и привести в исполнение решение иностранного суда или иностранное арбитражное решение», – говорится в карточке дела.
В 2013 г. совместное предприятие «Силовых машин» и Technical Services Corporation («дочка» PetroVietnam) получило контракт на $1,2 млрд на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Реализацию проекта приостановили в 2018 г. после того, как «Силовые машины» попали под санкции США. В 2019 г. российская компания приостановила участие в проекте, сославшись на форс-мажор. Вьетнамская компания не считала американские санкции основанием для форс-мажора.
В феврале этого года стало известно, что Сингапурский международный арбитражный центр принял решение взыскать более $500 млн с PetroVietnam. Решение было вынесено в ноябре 2023 г. Сумма взыскания в размере более чем $500 млн включает расходы на строительство проекта, в том числе неоплаченные счета, стоимость оборудования и работ, которые были заказаны и выполнены к дате расторжения контракта.