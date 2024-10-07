Российский суд признал решение Сингапура по иску «Силовых машин» к PetroVietnam

В феврале этого года стало известно, что Сингапурский международный арбитражный центр принял решение взыскать более $500 млн с PetroVietnam. Решение было вынесено в ноябре 2023 г. Сумма взыскания в размере более чем $500 млн включает расходы на строительство проекта, в том числе неоплаченные счета, стоимость оборудования и работ, которые были заказаны и выполнены к дате расторжения контракта.