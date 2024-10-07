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Российский суд признал решение Сингапура по иску «Силовых машин» к PetroVietnam

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал постановление Сингапурского арбитражного центра по иску АО «Силовые машины» к вьетнамской государственной компании PetroVietnam, следует из картотеки дел.

«Признать и привести в исполнение решение иностранного суда или иностранное арбитражное решение», – говорится в карточке дела.

В 2013 г. совместное предприятие «Силовых машин» и Technical Services Corporation («дочка» PetroVietnam) получило контракт на $1,2 млрд на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Реализацию проекта приостановили в 2018 г. после того, как «Силовые машины» попали под санкции США. В 2019 г. российская компания приостановила участие в проекте, сославшись на форс-мажор. Вьетнамская компания не считала американские санкции основанием для форс-мажора.

В феврале этого года стало известно, что Сингапурский международный арбитражный центр принял решение взыскать более $500 млн с PetroVietnam. Решение было вынесено в ноябре 2023 г. Сумма взыскания в размере более чем $500 млн включает расходы на строительство проекта, в том числе неоплаченные счета, стоимость оборудования и работ, которые были заказаны и выполнены к дате расторжения контракта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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