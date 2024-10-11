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Минвостокразвития собирает предложения рынка о перевозке рыбы по Севморпути

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Минвостокразвития собирает предложения рынка о поддержке перевозок рыбы по Северному морскому пути (СМП) из-за резкого роста цен на дальневосточную рыбу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства к участникам рыбного рынка.

Представителей рынка просят высказаться до 25 октября 2024 г. о целесообразности введения специальных мер поддержки для увеличения объема перевозки их продукции по Северному морскому пути. Ведомство также предлагает определить механизм субсидирования из расчета на 1 кг перевезенной по СМП продукции – в пользу единого логистического оператора, предоставляющего льготные тарифы на доставку, либо всех участников рынка, занимающихся транспортировкой. Как напоминает газета, в настоящий момент специальных мер поддержки логистики рыбной продукции по этому пути нет, а субсидируются только каботажные перевозки по маршруту в целом. 

Ведомство также просит бизнес сравнить стоимость логистики рыбы из района промысла через Владивосток в Москву по железной дороге, из Петропавловска-Камчатского или места добычи по СМП в Архангельск, Мурманск или Санкт-Петербург с последующей доставкой в Москву. Как следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс», горбуша в 2024 г. подорожала вдвое год к году, до 300 руб. за кг, нерка — на 29,6%, до 700 руб., кета — на 24,3%, до 460 руб. за кг. 10 октября аналитический центр Рыбного союза сообщил о падении мпорта рыбы и морепродуктов в Россию на 11%.

О том, что цены на рыбу делают ее недоступной для большой части россиян, 8 октября заявляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут. По словам спикера, доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам прошлого года составила всего 2,1%, то есть для большой части россиян она просто недоступна. При этом, отметила Матвиенко, на Дальнем Востоке цена горбуши с 2023 г. выросла со 152 руб. за кг до 270 руб. в этом году, а стоимость упакованного филе трески в магазинах доходит до 2000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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