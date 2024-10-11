FT: Unilever продала бизнес в России за 520 млн евро

Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В июле 2023 г. генеральный директор компании Хайн Шумахер предложил несколько вариантов дальнейшей деятельности компании в России. Первый вариант – отказ от бизнеса в РФ, второй – продажа бизнеса.