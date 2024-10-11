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FT: Unilever продала бизнес в России за 520 млн евро

Ведомости

Компания Unilever продала свой бизнес в России за 520 млн евро. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

10 октября Unilever сообщила о продаже своего бизнеса в России и Белоруссии группе «Арнест» Алексея Сагала. Компания Сагала получила четыре производственные площадки холдинга в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Сумма сделки и ее условия официально не раскрывались.

Группа «Арнест» производит парфюмерию и бытовую химию. В частности, среди ее товаров – средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть». У компании есть производства в Ставропольском крае и Тульской области. В прошлом году оборот группы составил 130,8 млрд руб.

Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В июле 2023 г. генеральный директор компании Хайн Шумахер предложил несколько вариантов дальнейшей деятельности компании в России. Первый вариант – отказ от бизнеса в РФ, второй – продажа бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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