FT: Unilever продала бизнес в России за 520 млн евро
Компания Unilever продала свой бизнес в России за 520 млн евро. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
10 октября Unilever сообщила о продаже своего бизнеса в России и Белоруссии группе «Арнест» Алексея Сагала. Компания Сагала получила четыре производственные площадки холдинга в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Сумма сделки и ее условия официально не раскрывались.
Группа «Арнест» производит парфюмерию и бытовую химию. В частности, среди ее товаров – средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть». У компании есть производства в Ставропольском крае и Тульской области. В прошлом году оборот группы составил 130,8 млрд руб.
Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. В июле 2023 г. генеральный директор компании Хайн Шумахер предложил несколько вариантов дальнейшей деятельности компании в России. Первый вариант – отказ от бизнеса в РФ, второй – продажа бизнеса.