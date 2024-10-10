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Unilever продала бизнес в России и Белоруссии группе «Арнест»

«Арнест» намерена обеспечить реализацию инвестпрограммы и выполнить все социальные обязательства
Ведомости

Производитель косметической продукции и бытовой химии Unilever продал свой бизнес в России и Белоруссии группе «Арнест» Алексея Сагала. Об этом сообщается на сайте компании.

«Unilever сегодня завершила продажу своего российского подразделения группе компаний "Арнест". <…> Продажа включает в себя весь бизнес Unilever в России и ее четыре завода в этой стране. Наш бизнес в Белоруссии также включен в сделку по продаже», – говорится в заявлении гендиректора Unilever Хайна Шумахера.

Компания Сагала получила четыре производственные площадки холдинга в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Сумма сделки и ее условия не раскрываются, но ранее активы транснациональной компании оценивались в 35-40 млрд руб. с учетом дисконта, сообщал РБК в сентябре.

В сообщении «Арнест» говорится, что группа была выбрана в качестве покупателя, поскольку компания более 17 лет выпускала для Unilever ряд товаров как для внутреннего рынка, так и на экспорт. В 2007 г. «Арнест» заключила контракт с Unilever по производству аэрозольной продукции.

Сагал подчеркнул, что группа намерена «обеспечить реализацию инвестиционной программы и выполнить все социальные обязательства» в рамках сделки.

Группа «Арнест» производит парфюмерию и бытовую химию. В частности, среди ее товаров – средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть». У компании есть производства в Ставропольском крае и Тульской области. В 2023 г. оборот группы составил 130,8 млрд руб.

В августе 2023 г. «Арнест» купила за 1 евро российский бизнес нидерландского пивоваренного холдинга Heineken. В 2022 г. Сагал также приобрел три завода по производству алюминиевых банок у американской Ball за $530 млн. Они располагаются в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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