Unilever продала бизнес в России и Белоруссии группе «Арнест»«Арнест» намерена обеспечить реализацию инвестпрограммы и выполнить все социальные обязательства
Производитель косметической продукции и бытовой химии Unilever продал свой бизнес в России и Белоруссии группе «Арнест» Алексея Сагала. Об этом сообщается на сайте компании.
«Unilever сегодня завершила продажу своего российского подразделения группе компаний "Арнест". <…> Продажа включает в себя весь бизнес Unilever в России и ее четыре завода в этой стране. Наш бизнес в Белоруссии также включен в сделку по продаже», – говорится в заявлении гендиректора Unilever Хайна Шумахера.
В сообщении «Арнест» говорится, что группа была выбрана в качестве покупателя, поскольку компания более 17 лет выпускала для Unilever ряд товаров как для внутреннего рынка, так и на экспорт. В 2007 г. «Арнест» заключила контракт с Unilever по производству аэрозольной продукции.
Сагал подчеркнул, что группа намерена «обеспечить реализацию инвестиционной программы и выполнить все социальные обязательства» в рамках сделки.
Группа «Арнест» производит парфюмерию и бытовую химию. В частности, среди ее товаров – средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос» и лак для волос «Прелесть». У компании есть производства в Ставропольском крае и Тульской области. В 2023 г. оборот группы составил 130,8 млрд руб.
В августе 2023 г. «Арнест» купила за 1 евро российский бизнес нидерландского пивоваренного холдинга Heineken. В 2022 г. Сагал также приобрел три завода по производству алюминиевых банок у американской Ball за $530 млн. Они располагаются в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г.