Yle: финская госкомпания Finnvera спаслась от убытков благодаря бизнесу РФ

По словам Хаарасилта, обязательства со стороны РФ были значительными. «Около 1 млрд евро на конец 2021 г. К концу 2022 г. сумма снизилась до 420 млн евро, а к концу прошлого года осталось менее 100 млн евро», – сказал он, добавив, что погашение долгов «произошло очень успешно».