Yle: финская госкомпания Finnvera спаслась от убытков благодаря бизнесу РФ
Российский бизнес спас финскую государственную компанию Finnvera от кредитных убытков, сообщает Yle со ссылкой на заявление главы направления Finnvera по работе с крупными клиентами Юсси Хаарасилта. Это произошло за счет погашения долгов компаниями из РФ.
В 2022 г. Finnvera прогнозировала возможные потери в размере как минимум 250 млн евро. На момент начала спецоперации Finnvera выдала кредиты РФ на общую сумму около 1 млрд евро. Риск значительных кредитных убытков появился из-за антироссийских санкций, которые заблокировали каналы платежей.
По словам Хаарасилта, обязательства со стороны РФ были значительными. «Около 1 млрд евро на конец 2021 г. К концу 2022 г. сумма снизилась до 420 млн евро, а к концу прошлого года осталось менее 100 млн евро», – сказал он, добавив, что погашение долгов «произошло очень успешно».
Представитель Finnvera не уточнил, погасила ли Россия оставшиеся обязательства в текущем году. Но он выразил надежду, что компания объявит о положительных результатах в ближайшее время. «Мы продолжаем активно работать над этим», – подытожил он.
С начала спецоперации России на Украине Евросоюз принял 14 пакетов антироссийских санкций. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что санкции нарушают международное право.