«Яндекс» запустил свой первый бренд одежды
«Яндекс.Фабрика» запустила бренд базовой одежды под названием Muted, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Первая коллекция осень-зима 2024/2025 включает 48 моделей в диапазоне размеров от XXS до 5XL. Стоимость футболок и лонгсливов начинается от 1299 руб., свитеров – от 3999 руб.
В частности, в линейке есть одежда из особых видов хлопка: отталкивающего воду, с peach-эффектом – мягким материалом с бархатистой поверхностью. Кроме того, в коллекции Muted представлены лонгсливы из модала – ткани из древесины эвкалипта. Приобрести одежду можно на «Яндекс.Маркете», примерить – в пункте выдачи заказов (ПВЗ).
Как пояснили в «Яндексе», бренд был запущен «в ответ на растущий спрос в fashion-сегменте». По итогам первого полугодия 2024 г. количество заказов в категории «Одежда, обувь и аксессуары» на «Яндекс.Маркете» увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, привела статистику компания.
В апреле «Яндекс» подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда Hinto для 3-го, 5-го, 10-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг, писали «Ведомости». Представитель компании тогда подтвердил, что «Лавка» планирует зарегистрировать торговый знак Hinto, под которым возможен выпуск нескольких категорий товаров.
Из заявки следовало, что «Яндекс» планирует использовать это наименование для таких товаров, как косметика, средства личной гигиены и товары для ароматерапии (3-й класс), интимные возбуждающие гели, лубриканты, препараты для повышения сексуального возбуждения (5-й класс), а также вибромассажеры, противозачаточные имплантаты, секс-игрушки и эротические куклы (в том числе фаллоимитаторы, мастурбаторы, кожаные боди, качели и проч.), презервативы, а также эротическое нижнее белье (25-й класс).