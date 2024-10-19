Товары для квадроберов стали трендом продаж на маркетплейсах

О появлении кормов для квадроберов на маркетплейсах писали в соцсетях в начале октября. Например, 6 октября на Ozon продавался «Квадрокорм для квадроберов сладкий» за 1124 руб., а также пустые пакеты за 389 руб. в виде упаковки корма для животных, которые, судя по описанию, можно наполнять конфетами, кусочками фруктов и другим содержимым. Сейчас такие товары уже недоступны. Кроме того, на маркетплейсах появились домики для квадроберов в виде будок, стоимость которых доходила до 22 725 руб. К 11 октября на Ozon представлено только пять товаров с названием «домик для квадробера» стоимостью от 7293 до 16 513 руб.