Товары для квадроберов стали трендом продаж на маркетплейсах

Товары для квадроберов стали трендом продаж на маркетплейсахЧаще всего пользователи ищут перчатки, хвосты, будки и корм
Спрос на товары для квадробики в 2024 г. резко вырос: за три квартала 2024 г. продажи таких товаров на Wildberries выросли на 4800% в штуках и на 4700% в объеме. В Москве рост составил 4200% и 4400% соответственно. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе маркетплейса. В пресс-службах Оzon и «Яндекс Маркет» отказались от комментариев. В пресс-службе «Мегамаркета» не ответили на запрос «Ведомостей».
Спрос на товары для квадробики сейчас находится на пиковых значениях, говорит представитель Wildberries. По его словам, прежде всего такой рост обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда спрос на такие товары был точечным, а сейчас приобрел более массовый характер.
По данным Wildberries, первая продажа товара, в описании которого фигурировало слово «квадробинг/квадробика», состоялась 2 января 2022 г. – это была карнавальная маска. Однако «активно» товары для квадроберов начали появляться с мая 2024 г., утверждает руководитель сервиса аналитики маркетплейсов MPGO Тимур Сабиров.
Так, на Wildberries представлено 1218 товаров с упоминанием «квадроберов» и 14 905 с упоминанием «квадробики», посчитали в MPGO. По другим маркетплейсам «корректных данных нет», отмечает Сабиров.
На «Яндекс.Маркете» и Ozon представленность минимальная, подтверждает представитель сервиса аналитики маркетплейсов MPstats. Сейчас на маркетплейсах представлено более пяти товарных категорий для квадроберов, говорит он: наборы для квадробики, корма, будки, духи и одежда. Они входят в товарные категории: карнавальные и праздничные костюмы, аксесссуары, перчатки. митенки, гетры, ободки,а также корма и будки для квадроберов.
Чаще всего товары для квадробики подпадают под категорию «карнавальные костюмы», подтверждают в Wildberries. Поэтому никаких специальных требований к сертификации или упаковке таких товаров не предъявляется, объясняют в маркетплейсе.
По данным MPstats, самыми продаваемыми товарами за последние 30 дней в этой категории стали перчатки для квадроберов – более 2 млн руб. выручки по пяти самым продаваемым товарам за месяц, наборы для квадробики – более 1,8 млн руб. выручки по пяти товарам, маски – почти 1,3 млн руб. выручки по пяти товарам.
По данным MPGO, самыми продаваемыми товарами стали наборы для квадробики, а также маски и хвосты. Например, набор из маски, хвоста и перчаток за 1129 руб. за месяц был продан на 430 470 руб., перчатки для квадробики «без пальцев» стоимостью 272 руб. – на 795 491 руб., а «парфюм по квадробике» стоимостью 583 руб. – на 429 775 руб. При этом самый популярный запрос на маркетплейсах в этой категории – корм для квадроберов. Пользователи искали его 79 550 раз, следует из данных MPGO. Однако самого корма на Wildberries сейчас нет.
Представитель Wildberries объясняет, что объявления, в которых продают различные пищевые продукты в упаковке кормов для животных, маркетплейс не допускает к продаже или снимает с витрины – если они не имеют «соответствующих документов». «Мы считаем, что корма для квадроберов могут ввести покупателей в заблуждение», – рассказали в компании.
О появлении кормов для квадроберов на маркетплейсах писали в соцсетях в начале октября. Например, 6 октября на Ozon продавался «Квадрокорм для квадроберов сладкий» за 1124 руб., а также пустые пакеты за 389 руб. в виде упаковки корма для животных, которые, судя по описанию, можно наполнять конфетами, кусочками фруктов и другим содержимым. Сейчас такие товары уже недоступны. Кроме того, на маркетплейсах появились домики для квадроберов в виде будок, стоимость которых доходила до 22 725 руб. К 11 октября на Ozon представлено только пять товаров с названием «домик для квадробера» стоимостью от 7293 до 16 513 руб.
Спрос на товары для квадробики в дальнейшем будет зависеть от интереса к этому хобби, добавил представитель Wildberries. Однако предпосылок для снижения спроса в краткосрочной перспективе в компании не наблюдают.
Тот факт, что именно на Wildberries продается больше всего товаров «для квадроберов», в значительной степени определяется спецификой аудитории, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «У Wildberries среди всех крупнейших мультикатегорийных маркетплейсов самая молодая аудитория и самая высокая доля молодежи, для которой этот тренд сейчас является приоритетным. Именно Wildberries сегодня становится первым маркетплейсом, на котором юная аудитория начинает совершать собственные покупки. Это связано с высокой долей дешевых товаров, и так как молодежные тренды "вирусятся" быстрее всего. Эта аудитория очень быстро реагирует на тренды, однако эти тренды очень быстро сменяют друг друга», – резюмировал он.