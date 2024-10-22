Минэнерго: отгрузки бензина на внутренний рынок России выросли на 3%
Отгрузки бензина на внутренний рынок России по сравнению с 2023 г. увеличились на 3%, на дизель – на 7%. Об этом сообщил глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов на совещании в Совете Федерации о развитии топливного рынка.
«Отгрузки [на внутренний рынок] автомобильного бензина по сравнению с прошлым годом увеличились на 3%, а по дизельному топливу – почти на 7%», – сказал он (цитата по ТАСС).
В августе правительство продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Исключением станут поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС), а также топливо, вывозимое для оказания международной гумпомощи или гражданами для личного пользования.
За ограничение экспорта бензина выступала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. По мнению ведомства, эта мера позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который в том числе связан с плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.
В конце сентября вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя» рассказал, что запрет на экспорт бензина из России может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке.