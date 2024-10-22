Минэнерго: отгрузки бензина на внутренний рынок России выросли на 3%

Отгрузки бензина на внутренний рынок России по сравнению с 2023 г. увеличились на 3%, на дизель – на 7%. Об этом сообщил глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов на совещании в Совете Федерации о развитии топливного рынка.