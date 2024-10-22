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Минэнерго: отгрузки бензина на внутренний рынок России выросли на 3%

Ведомости

Отгрузки бензина на внутренний рынок России по сравнению с 2023 г. увеличились на 3%, на дизель – на 7%. Об этом сообщил глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов на совещании в Совете Федерации о развитии топливного рынка.

«Отгрузки [на внутренний рынок] автомобильного бензина по сравнению с прошлым годом увеличились на 3%, а по дизельному топливу – почти на 7%», – сказал он (цитата по ТАСС).

В августе правительство продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Исключением станут поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС), а также топливо, вывозимое для оказания международной гумпомощи или гражданами для личного пользования.

За ограничение экспорта бензина выступала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. По мнению ведомства, эта мера позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который в том числе связан с плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

В конце сентября вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя» рассказал, что запрет на экспорт бензина из России может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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