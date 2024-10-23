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«Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за ставки ЦБ

Ведомости

На фоне высокой ключевой ставки Банка России «Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на заседании Совета Федерации.

«При такой процентной ставке вся прибыль съедается процентами, которые мы вынуждены заплатить банку. Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь экспорт высокотехнологичной продукции – самолеты, ПВО, корабли и так далее – все, чей срок производства составляет год и более, либо надо что-то делать», – сказал он (цитата по ТАСС).

По оценке Чемезова, текущий уровень ставки ЦБ стал серьезным тормозом для дальнейшего роста промышленности, если предприятия продолжат работать в таких условиях, то большинство из них станут банкротами.

Консервативная финансовая политика России может привести к стагфляции – состоянию, при котором одновременно снижается производство и потребление, но инфляция растет, отметил также Чемезов.

Он подчеркнул, что высокая ключевая ставка Центробанка затрудняет доступ к кредитам, что может привести к банкротству предприятий и остановке экспорта высокотехнологичной продукции. Чемезов отметил, что при текущих условиях прибыль предприятий съедается высокими процентами по кредитам, что угрожает экспортным контрактам на продукцию «Ростеха», такую как самолеты и средства ПВО.

Согласно июльскому прогнозу ЦБ, целевой показатель по инфляции установлен на уровне 4-4,5%. 13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7%. Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 25 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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