«Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за ставки ЦБ

«При такой процентной ставке вся прибыль съедается процентами, которые мы вынуждены заплатить банку. Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь экспорт высокотехнологичной продукции – самолеты, ПВО, корабли и так далее – все, чей срок производства составляет год и более, либо надо что-то делать», – сказал он (цитата по ТАСС).