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«Коммерсантъ»: РЖД купили 350 000 кв. м небоскреба Moscow Towers в «Москва-сити»

Ведомости

ОАО РЖД приобрело 350 000 кв. м в небоскребе Moscow Towers в деловом кластере «Москва-сити». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника.

Факт сделки подтвердили в CORE.XP, выступившем одним из ее консультантов. Общая площадь здания – 411 000 кв. м. Гендиректор CORE.XP Владимир Пинаев уточнил, что к РЖД перейдут офисы площадью более 200 000 кв. м, апартаменты и парковка на 100 000 кв. м. Чуть более 60 000 кв. м – помещения под ритейл, общепит и другую сопутствующую инфраструктуру – РЖД не выкупала.

Сумма сделки официально не объявлялась, но эксперты издания оценили ее от 160 до 227 млрд руб.

С января по апрель 2024 г. различные государственные структуры арендовали и приобрели в Москве 62 000 кв. м офисов, говорилось в отчете консалтинговой компании CORE.XP. По ее подсчетам, это примерно 36% от всех сделок в данном сегменте. Она также делает выводы, что в этом году доля транзакций с участием госструктур по сравнению с 2023 г. увеличилась в 2,7 раза. В целом представители государственных организаций постепенно занимают ведущее положение на офисном рынке столицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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