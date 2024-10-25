«Коммерсантъ»: РЖД купили 350 000 кв. м небоскреба Moscow Towers в «Москва-сити»

С января по апрель 2024 г. различные государственные структуры арендовали и приобрели в Москве 62 000 кв. м офисов, говорилось в отчете консалтинговой компании CORE.XP. По ее подсчетам, это примерно 36% от всех сделок в данном сегменте. Она также делает выводы, что в этом году доля транзакций с участием госструктур по сравнению с 2023 г. увеличилась в 2,7 раза. В целом представители государственных организаций постепенно занимают ведущее положение на офисном рынке столицы.