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Примерно треть сделок с офисами Москвы за последние четыре месяца закрыли госструктуры

Доля транзакций с их участием выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом
Антон Филатов
После ухода из России крупных зарубежных инвестиционных фондов госструктуры стали ключевыми покупателями в сегменте офисов в Москве/ Андрей Гордеев / Ведомости

С начала года различные государственные структуры арендовали и приобрели в Москве 62 000 кв. м офисов, говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP. По ее подсчетам, это примерно 36% от всех сделок в данном сегменте. Она также делает выводы, что в этом году доля транзакций с участием госструктур по сравнению с 2023 г. увеличилась в 2,7 раза. В целом представители государственных организаций постепенно занимают ведущее положение на офисном рынке столицы, делают вывод в CORE.XP. Для сравнения: в прошлом году доля таких сделок составляла 13%, а в 2020–2022 гг. – и вовсе 4%.

После ухода из России крупных зарубежных инвестиционных фондов госструктуры действительно стали ключевыми игроками в данном сегменте, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты, впрочем, настолько серьезный рост доли их участия в сделках со столичными бизнес-центрами они не подтверждают. CORE.XP в своих подсчетах причисляет к госструктурам не только госслужбы и органы власти, но и коммерческие организации, где есть доли государства или региональных властей. Другие участники рынка относят транзакции, к примеру, с банками (даже если они принадлежат государству) к финансовому сектору. Поэтому, по оценке партнера «Ricci | Офисы» Дмитрия Жидкова, по итогам I квартала 2024 г. сделки с госструктурами в узком значении этого термина на офисном рынке Москвы составили лишь 10% от общего объема против 9% в прошлом году. Наибольшую активность в первые три месяца проявляли игроки производственного сектора, на их долю пришлось 30% всех транзакций, указывает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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