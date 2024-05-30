Примерно треть сделок с офисами Москвы за последние четыре месяца закрыли госструктуры

После ухода из России крупных зарубежных инвестиционных фондов госструктуры действительно стали ключевыми игроками в данном сегменте, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты, впрочем, настолько серьезный рост доли их участия в сделках со столичными бизнес-центрами они не подтверждают. CORE.XP в своих подсчетах причисляет к госструктурам не только госслужбы и органы власти, но и коммерческие организации, где есть доли государства или региональных властей. Другие участники рынка относят транзакции, к примеру, с банками (даже если они принадлежат государству) к финансовому сектору. Поэтому, по оценке партнера «Ricci | Офисы» Дмитрия Жидкова, по итогам I квартала 2024 г. сделки с госструктурами в узком значении этого термина на офисном рынке Москвы составили лишь 10% от общего объема против 9% в прошлом году. Наибольшую активность в первые три месяца проявляли игроки производственного сектора, на их долю пришлось 30% всех транзакций, указывает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.