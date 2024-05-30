Примерно треть сделок с офисами Москвы за последние четыре месяца закрыли госструктуры

Примерно треть сделок с офисами Москвы за последние четыре месяца закрыли госструктурыДоля транзакций с их участием выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом
С начала года различные государственные структуры арендовали и приобрели в Москве 62 000 кв. м офисов, говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP. По ее подсчетам, это примерно 36% от всех сделок в данном сегменте. Она также делает выводы, что в этом году доля транзакций с участием госструктур по сравнению с 2023 г. увеличилась в 2,7 раза. В целом представители государственных организаций постепенно занимают ведущее положение на офисном рынке столицы, делают вывод в CORE.XP. Для сравнения: в прошлом году доля таких сделок составляла 13%, а в 2020–2022 гг. – и вовсе 4%.
После ухода из России крупных зарубежных инвестиционных фондов госструктуры действительно стали ключевыми игроками в данном сегменте, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты, впрочем, настолько серьезный рост доли их участия в сделках со столичными бизнес-центрами они не подтверждают. CORE.XP в своих подсчетах причисляет к госструктурам не только госслужбы и органы власти, но и коммерческие организации, где есть доли государства или региональных властей. Другие участники рынка относят транзакции, к примеру, с банками (даже если они принадлежат государству) к финансовому сектору. Поэтому, по оценке партнера «Ricci | Офисы» Дмитрия Жидкова, по итогам I квартала 2024 г. сделки с госструктурами в узком значении этого термина на офисном рынке Москвы составили лишь 10% от общего объема против 9% в прошлом году. Наибольшую активность в первые три месяца проявляли игроки производственного сектора, на их долю пришлось 30% всех транзакций, указывает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.