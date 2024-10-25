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«Озон фармацевтика» ожидает первые продажи от биотеха в 2027 году

Ведомости

В 2029 г. «Озон фармацевтика» исчерпает возможность развития за счет портфеля дженериков, рассказал председатель совета директоров группы компаний Павел Алексенко в интервью «Ведомостям». Он уточнил, что компания будет развивать биотех.

Глава СД подчеркнул, что на рынке 1500–2000 молекул, а лекарств из-за разных названий больше 10 000. В перечень жизненно важных лекарств входит меньше 800 позиций. Поэтому компания также ориентируется на биотех, так как посчитала это «логичным ростом», заявил Алексенко. «Остальные продукты – как витамин С. Если его не будет на прилавках, съедим лимон», – заключил председатель.

На развитие и освоение биотеха в компании было выделено столько денег, чтобы не подорвать устойчивость компании. Также Алексенко отметил, что изначально компания думала запустить производство в 2025 г., но с учетом реалий планирует начать получать прибыль от биотеха только в 2027 г.

17 октября «Озон фармацевтика» объявила о размещении акций по 35 руб. По заявлению компании, цена соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. В ходе IPO было привлечено 3,45 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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