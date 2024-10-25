«Озон фармацевтика» ожидает первые продажи от биотеха в 2027 году
В 2029 г. «Озон фармацевтика» исчерпает возможность развития за счет портфеля дженериков, рассказал председатель совета директоров группы компаний Павел Алексенко в интервью «Ведомостям». Он уточнил, что компания будет развивать биотех.
Глава СД подчеркнул, что на рынке 1500–2000 молекул, а лекарств из-за разных названий больше 10 000. В перечень жизненно важных лекарств входит меньше 800 позиций. Поэтому компания также ориентируется на биотех, так как посчитала это «логичным ростом», заявил Алексенко. «Остальные продукты – как витамин С. Если его не будет на прилавках, съедим лимон», – заключил председатель.
На развитие и освоение биотеха в компании было выделено столько денег, чтобы не подорвать устойчивость компании. Также Алексенко отметил, что изначально компания думала запустить производство в 2025 г., но с учетом реалий планирует начать получать прибыль от биотеха только в 2027 г.
17 октября «Озон фармацевтика» объявила о размещении акций по 35 руб. По заявлению компании, цена соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. В ходе IPO было привлечено 3,45 млрд руб.