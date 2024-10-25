«Озон фармацевтика» ожидает первые продажи от биотеха в 2027 году

Глава СД подчеркнул, что на рынке 1500–2000 молекул, а лекарств из-за разных названий больше 10 000. В перечень жизненно важных лекарств входит меньше 800 позиций. Поэтому компания также ориентируется на биотех, так как посчитала это «логичным ростом», заявил Алексенко. «Остальные продукты – как витамин С. Если его не будет на прилавках, съедим лимон», – заключил председатель.