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Песков переадресовал вопрос о продаже «Ашаном» бизнеса в правительство

Ведомости

Кремль не занимается вопросами, которые касаются продажи бизнеса «Ашана» в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он переадресовал соответствующий вопрос в правительство.

«Мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами. Я думаю, что вам лучше или в "Ашан" обратиться, или обратиться при пресс-службу правительства», – сказал он.

24 октября стало известно, что французская сеть гипермаркетов «Ашан» (Auchan) может продать свой бизнес в России. Утверждается, что группа нашла российского покупателя. Сеть продает активы в России, подтверждает и источник «Ведомостей», знакомый с ходом переговоров. По оценке опрошенных «Ведомостями» экспертов, стоимость бизнеса «Ашана» составляет около 60 млрд руб. без учета дисконта, который по решению правительственной комиссии по иностранным инвестициям должен составлять 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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