Песков переадресовал вопрос о продаже «Ашаном» бизнеса в правительство
Кремль не занимается вопросами, которые касаются продажи бизнеса «Ашана» в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он переадресовал соответствующий вопрос в правительство.
«Мы же не правительство. Мы действительно не занимаемся этими вопросами. Я думаю, что вам лучше или в "Ашан" обратиться, или обратиться при пресс-службу правительства», – сказал он.
24 октября стало известно, что французская сеть гипермаркетов «Ашан» (Auchan) может продать свой бизнес в России. Утверждается, что группа нашла российского покупателя. Сеть продает активы в России, подтверждает и источник «Ведомостей», знакомый с ходом переговоров. По оценке опрошенных «Ведомостями» экспертов, стоимость бизнеса «Ашана» составляет около 60 млрд руб. без учета дисконта, который по решению правительственной комиссии по иностранным инвестициям должен составлять 60%.