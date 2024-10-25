ФАС обязала «Аксельфарм» выплатить 513 млн рублей за нарушение патентных прав

23 июля «Ведомости» писали о возбуждении ФАС дела по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» российской фармацевтической компанией «Акрихин». Предприятие запустило 22 партии препарата для лечения сахарного диабета «Фордиглиф» – аналога «Форсиги» англо-шведской компании AstraZeneca. В европейской фармкомпании сообщили, что препарат «Форсига» защищен патентом до мая 2028 г. В AstraZeneca считают, что нарушение патентных прав в конечном итоге отражается на здоровье людей – разработчики теряют стимул инвестировать в создание новых лекарств.