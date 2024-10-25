ФАС обязала «Аксельфарм» выплатить 513 млн рублей за нарушение патентных прав
ФАС признала фармкомпанию «Аксельфарм» нарушившей закон о защите конкуренции и обязала предприятие перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 513 млн руб., сообщается на официальном сайте ведомства.
По данным службы, фармацевтическая компания запустила в продажу дженерик противоопухолевого лекарственного препарата «Акситиниб», патент которого истекает в июне 2025 г. Обладатель патента («Агурон фармасьютикалз элэлси») и импортер (ООО «Пфайзер инновации») обратились в ФАС России с заявлением о недобросовестном ведении бизнеса со стороны конкурента, не дождавшегося окончания срока действия патента.
Ведомство отмечает, что выпуск препарата до истечения действия патента на оригинальное лекарство является незаконным. В результате фирма получила прибыль не только в обход поставщиков препарата, но и других фармкомпаний, ожидающих истечения срока.
Как пояснила руководитель антимонопольной практики юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Кузнецова, когда лекарство невозможно заменить, а патентообладатель не имеет возможности обеспечить всех граждан препаратом, правительство РФ может выдать российским производителям дженериков право на использование патента.
«Также наши фармкомпании могут оспорить в суде патенты, выданные производителям оригинальных препаратов», – заключила она.
23 июля «Ведомости» писали о возбуждении ФАС дела по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» российской фармацевтической компанией «Акрихин». Предприятие запустило 22 партии препарата для лечения сахарного диабета «Фордиглиф» – аналога «Форсиги» англо-шведской компании AstraZeneca. В европейской фармкомпании сообщили, что препарат «Форсига» защищен патентом до мая 2028 г. В AstraZeneca считают, что нарушение патентных прав в конечном итоге отражается на здоровье людей – разработчики теряют стимул инвестировать в создание новых лекарств.