Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

ФАС обязала «Аксельфарм» выплатить 513 млн рублей за нарушение патентных прав

Ведомости

ФАС признала фармкомпанию «Аксельфарм» нарушившей закон о защите конкуренции и обязала предприятие перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 513 млн руб., сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным службы, фармацевтическая компания запустила в продажу дженерик противоопухолевого лекарственного препарата «Акситиниб», патент которого истекает в июне 2025 г. Обладатель патента («Агурон фармасьютикалз элэлси») и импортер (ООО «Пфайзер инновации») обратились в ФАС России с заявлением о недобросовестном ведении бизнеса со стороны конкурента, не дождавшегося окончания срока действия патента.

Ведомство отмечает, что выпуск препарата до истечения действия патента на оригинальное лекарство является незаконным. В результате фирма получила прибыль не только в обход поставщиков препарата, но и других фармкомпаний, ожидающих истечения срока.

Как пояснила руководитель антимонопольной практики юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Кузнецова, когда лекарство невозможно заменить, а патентообладатель не имеет возможности обеспечить всех граждан препаратом, правительство РФ может выдать российским производителям дженериков право на использование патента.

«Также наши фармкомпании могут оспорить в суде патенты, выданные производителям оригинальных препаратов», – заключила она.

23 июля «Ведомости» писали о возбуждении ФАС дела по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» российской фармацевтической компанией «Акрихин». Предприятие запустило 22 партии препарата для лечения сахарного диабета «Фордиглиф» – аналога «Форсиги» англо-шведской компании AstraZeneca. В европейской фармкомпании сообщили, что препарат «Форсига» защищен патентом до мая 2028 г. В AstraZeneca считают, что нарушение патентных прав в конечном итоге отражается на здоровье людей – разработчики теряют стимул инвестировать в создание новых лекарств.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных