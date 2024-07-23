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ФАС возбудила дело против «Акрихина» из-за лекарства от диабета

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» российской фармацевтической компанией «Акрихин», которая вывела в оборот 22 партии препарата для лечения сахарного диабета «Фордиглиф» – аналога «Форсига» англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает РБК со ссылкой на приказ ФНС и представителя AstraZeneca.

В европейской фармкомпании сообщили, что препарат «Форсига» защищен патентом до мая 2028 г. В AstraZeneca считают, что нарушение патентных прав в конечном итоге отражается на здоровье людей – разработчики теряют стимул инвестировать в создание новых лекарств.

Изначально «Форсига» был защищен патентом до 2023 г., затем AstraZeneca зарегистрировала новый патент до 2028 г. Второй патент пыталась оспорить словенская компания – производитель дженериков KRKA, но ей было отказано. «Фордиглиф» был выпущен в продажу апреле 2024 г., в связи с чем AstraZeneca пожаловалась на «Акрихин» в Следственный комитет.

4 июля AstraZeneca обратилась в Генпрокуратуру РФ в связи с закупками государственными органами препарата «Тагриссо» («Осимертиниб»). В сообщении компании указывалось, что в июне 2024 г. на поставку препарата «Осимертиниб» было заключено несколько контрактов с различными государственными заказчиками, несмотря на то что препарат отсутствует в обращении и запрещен к обращению без согласия держателя патента (AstraZeneca).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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