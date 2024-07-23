ФАС возбудила дело против «Акрихина» из-за лекарства от диабета

Изначально «Форсига» был защищен патентом до 2023 г., затем AstraZeneca зарегистрировала новый патент до 2028 г. Второй патент пыталась оспорить словенская компания – производитель дженериков KRKA, но ей было отказано. «Фордиглиф» был выпущен в продажу апреле 2024 г., в связи с чем AstraZeneca пожаловалась на «Акрихин» в Следственный комитет.