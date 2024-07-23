ФАС возбудила дело против «Акрихина» из-за лекарства от диабета
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» российской фармацевтической компанией «Акрихин», которая вывела в оборот 22 партии препарата для лечения сахарного диабета «Фордиглиф» – аналога «Форсига» англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает РБК со ссылкой на приказ ФНС и представителя AstraZeneca.
В европейской фармкомпании сообщили, что препарат «Форсига» защищен патентом до мая 2028 г. В AstraZeneca считают, что нарушение патентных прав в конечном итоге отражается на здоровье людей – разработчики теряют стимул инвестировать в создание новых лекарств.
Изначально «Форсига» был защищен патентом до 2023 г., затем AstraZeneca зарегистрировала новый патент до 2028 г. Второй патент пыталась оспорить словенская компания – производитель дженериков KRKA, но ей было отказано. «Фордиглиф» был выпущен в продажу апреле 2024 г., в связи с чем AstraZeneca пожаловалась на «Акрихин» в Следственный комитет.
4 июля AstraZeneca обратилась в Генпрокуратуру РФ в связи с закупками государственными органами препарата «Тагриссо» («Осимертиниб»). В сообщении компании указывалось, что в июне 2024 г. на поставку препарата «Осимертиниб» было заключено несколько контрактов с различными государственными заказчиками, несмотря на то что препарат отсутствует в обращении и запрещен к обращению без согласия держателя патента (AstraZeneca).