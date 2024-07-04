Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

AstraZeneca обратилась в Генпрокуратуру из-за закупок препарата от рака

Ведомости

Фармкомпания AstraZeneca обратилась в Генпрокуратуру РФ в связи с закупками государственными органами препарата «Тагриссо» (осимертиниб), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

Обращение было направлено после обнаружения закупок препарата осимертиниб от компании «Аксельфарм». Препарат применяется в терапии рака легкого.

«Несмотря на то что препарат осимертиниб отсутствует в обращении и запрещен к обращению без согласия держателя патента на осимертиниб (компании “АстраЗенека”), в июне 2024 г. на поставку препарата осимертиниб было заключено несколько контрактов с различными государственными заказчиками», – говорится в сообщении.

Заказчиками препарата стали министерство здравоохранения Свердловской области, министерство здравоохранения Рязанской области и ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы», указывает компания.

Замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева в мае сообщила, что ведомство готовит обращение в Верховный суд (ВС) РФ о включении в практику действия ограничительных мер (в том числе наложения ареста на заработанные средства) на период патентных споров между фармкомпаниями.

«Пока идут эти судебные тяжбы, компания-нарушитель успевает и заключить контракты, даже поставить продукцию. Мы хотели бы как-то упорядочить деятельность таких компаний», – говорила она на Российском фармацевтическом форуме им. Н. А. Семашко в Санкт-Петербурге.

Глава практики фармацевтики и здравоохранения юридической фирмы Seamless Legal Всеволод Тюпа говорил «Ведомостям», что обеспечительные меры принимаются судом, если есть основания опасаться, что их отсутствие затруднит или сделает невозможным принятие судебного акта. Это может быть наложение ареста на денежные средства или иное имущество, запрет совершать определенные действия и др.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных