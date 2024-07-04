AstraZeneca обратилась в Генпрокуратуру из-за закупок препарата от рака

«Несмотря на то что препарат осимертиниб отсутствует в обращении и запрещен к обращению без согласия держателя патента на осимертиниб (компании “АстраЗенека”), в июне 2024 г. на поставку препарата осимертиниб было заключено несколько контрактов с различными государственными заказчиками», – говорится в сообщении.