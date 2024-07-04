AstraZeneca обратилась в Генпрокуратуру из-за закупок препарата от рака
Фармкомпания AstraZeneca обратилась в Генпрокуратуру РФ в связи с закупками государственными органами препарата «Тагриссо» (осимертиниб), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
Обращение было направлено после обнаружения закупок препарата осимертиниб от компании «Аксельфарм». Препарат применяется в терапии рака легкого.
«Несмотря на то что препарат осимертиниб отсутствует в обращении и запрещен к обращению без согласия держателя патента на осимертиниб (компании “АстраЗенека”), в июне 2024 г. на поставку препарата осимертиниб было заключено несколько контрактов с различными государственными заказчиками», – говорится в сообщении.
Заказчиками препарата стали министерство здравоохранения Свердловской области, министерство здравоохранения Рязанской области и ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы», указывает компания.
Замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева в мае сообщила, что ведомство готовит обращение в Верховный суд (ВС) РФ о включении в практику действия ограничительных мер (в том числе наложения ареста на заработанные средства) на период патентных споров между фармкомпаниями.
«Пока идут эти судебные тяжбы, компания-нарушитель успевает и заключить контракты, даже поставить продукцию. Мы хотели бы как-то упорядочить деятельность таких компаний», – говорила она на Российском фармацевтическом форуме им. Н. А. Семашко в Санкт-Петербурге.
Глава практики фармацевтики и здравоохранения юридической фирмы Seamless Legal Всеволод Тюпа говорил «Ведомостям», что обеспечительные меры принимаются судом, если есть основания опасаться, что их отсутствие затруднит или сделает невозможным принятие судебного акта. Это может быть наложение ареста на денежные средства или иное имущество, запрет совершать определенные действия и др.