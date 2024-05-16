Минпромторг попросит ВС о введении обеспечительных мер при спорах фармкомпаний

«По нашим расчетам, если бы этот препарат [ремдесивир] государство закупало у правообладателя, то расход денежных средств был бы на 50 млрд руб. больше. Мы поставили этого препарата почти на 8 млрд руб. Вывод здесь один – это полезный механизм для государства и для компаний», – сказал вице-президент по связям с государственными органами «Фармасинтеза» Олег Астафуров. По его словам, сейчас идет подготовка к госзакупкам препаратов для лечения гепатита C. «Здесь тоже могут быть такого рода проекты, возможно, не только у нас», – отметил Астафуров.