Bloomberg: Boeing планирует дополнительно привлечь $15 млрд
Авиастроительная американская компания Boeing намерена привлечь капитал на сумму более $15 млрд в рамках продажи акций и долговых обязательств. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Сумма может увеличиться в зависимости от спроса, отмечает один из собеседников агентства.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 23 октября разрешила Boeing размещение акций на сумму до $25 млрд.
В тот же день генеральный директор Келли Ортберг представил план вывода корпорации из кризиса одновременно с отчетом за III квартал 2024 г. Тогда убыток Boeing составил $6 млрд. По словам Ортберга, компания нуждается в фундаментальных изменениях корпоративной культуры. Ортберг сказал сотрудникам и инвесторам, что производитель самолетов находится на перепутье и что серьезные сбои в работе привели к эрозии доверия, росту долга и разочарованию клиентов.
Ортберг был назначен гендиректором компании в конце июля этого года. 20 октября The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Ортберг сокращает производство самолетов, чтобы остановить кризис в компании, которая остается в опасном финансовом положении. Источники издания сообщали, что Boeing изучает возможность продажи непрофильных или неэффективных активов.