Bloomberg: Boeing планирует дополнительно привлечь $15 млрд

В тот же день генеральный директор Келли Ортберг представил план вывода корпорации из кризиса одновременно с отчетом за III квартал 2024 г. Тогда убыток Boeing составил $6 млрд. По словам Ортберга, компания нуждается в фундаментальных изменениях корпоративной культуры. Ортберг сказал сотрудникам и инвесторам, что производитель самолетов находится на перепутье и что серьезные сбои в работе привели к эрозии доверия, росту долга и разочарованию клиентов.