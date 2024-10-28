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Bloomberg: Boeing планирует дополнительно привлечь $15 млрд

Ведомости

Авиастроительная американская компания Boeing намерена привлечь капитал на сумму более $15 млрд в рамках продажи акций и долговых обязательств. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сумма может увеличиться в зависимости от спроса, отмечает один из собеседников агентства.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 23 октября разрешила Boeing размещение акций на сумму до $25 млрд.

В тот же день генеральный директор Келли Ортберг представил план вывода корпорации из кризиса одновременно с отчетом за III квартал 2024 г. Тогда убыток Boeing составил $6 млрд. По словам Ортберга, компания нуждается в фундаментальных изменениях корпоративной культуры. Ортберг сказал сотрудникам и инвесторам, что производитель самолетов находится на перепутье и что серьезные сбои в работе привели к эрозии доверия, росту долга и разочарованию клиентов.

Ортберг был назначен гендиректором компании в конце июля этого года. 20 октября The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Ортберг сокращает производство самолетов, чтобы остановить кризис в компании, которая остается в опасном финансовом положении. Источники издания сообщали, что Boeing изучает возможность продажи непрофильных или неэффективных активов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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