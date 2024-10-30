Выручка «Аэрофлота» за девять месяцев по РСБУ достигла максимального значения

Выручка компании «Аэрофлот» за девять месяцев 2024 г. по РСБУ составила 526,2 млрд руб., что на 47,3% выше показателя за аналогичный период 2023 г. Это значение превышает исторически максимальный показатель девяти месяцев 2019 г., следует из финансового отчета авиакомпании.