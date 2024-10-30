Выручка «Аэрофлота» за девять месяцев по РСБУ достигла максимального значения
По данным Аэрофлота, рекордный показатель выручки связан с ростом пассажирооборота, который возник из-за «интенсивности программы полетов» на международных и на внутренних направлениях.
Авиакомпания уточняет, что число рейсов увеличилось на 16,9%. Выросло и количество пассажиров во внутреннем сегменте – на 20,8%, в международном – на 28,1%.
По сравнению с 2019 г. выручка увеличилась на 24,6%. Тогда «компания работала без санкционных ограничений на международную деятельность и операции», подчеркивается в сообщении «Аэрофлота». Чистая прибыль по итогам девяти месяцев составила 26,329 млрд руб.
В конце июля сообщалось, что по итогам первых шести месяцев 2024 г. чистая прибыль авиакомпании «Аэрофлот» по РСБУ составила 35,3 млрд руб. против убытка в 81,7 млрд руб. годом ранее.