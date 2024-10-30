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Выручка «Аэрофлота» за девять месяцев по РСБУ достигла максимального значения

Ведомости

Выручка компании «Аэрофлот» за девять месяцев 2024 г. по РСБУ составила 526,2 млрд руб., что на 47,3% выше показателя за аналогичный период 2023 г. Это значение превышает исторически максимальный показатель девяти месяцев 2019 г., следует из финансового отчета авиакомпании.

По данным Аэрофлота, рекордный показатель выручки связан с ростом пассажирооборота, который возник из-за «интенсивности программы полетов» на международных и на внутренних направлениях.

Авиакомпания уточняет, что число рейсов увеличилось на 16,9%. Выросло и количество пассажиров во внутреннем сегменте – на 20,8%, в международном – на 28,1%.

По сравнению с 2019 г. выручка увеличилась на 24,6%. Тогда «компания работала без санкционных ограничений на международную деятельность и операции», подчеркивается в сообщении «Аэрофлота». Чистая прибыль по итогам девяти месяцев составила 26,329 млрд руб.

В конце июля сообщалось, что по итогам первых шести месяцев 2024 г. чистая прибыль авиакомпании «Аэрофлот» по РСБУ составила 35,3 млрд руб. против убытка в 81,7 млрд руб. годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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