ФАС России выявила дорожный картель на 1,2 млрд рублей

ФАС России выявила дорожный картель на 1,2 млрд рублейДвум компаниям могут грозить оборотные штрафы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства после выявления дорожного картеля в Ульяновской области на 1,2 млрд руб. в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Дело возбуждено в отношении АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ». ФАС подозревает компании в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по ремонту дорог в регионе. Основные доказательства сговора ведомство получило в ходе внеплановых выездных проверок.
Если вина организаций будет установлена, им будут грозить оборотные штрафы.
24 октября ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника» после выявления дорожного картеля в Воронежской и Тамбовской областях на 14,9 млрд руб. По данным ведомства, компании заключили контракты на работы по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Часть торгов прошла в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».