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ФАС России выявила дорожный картель на 1,2 млрд рублей

Двум компаниям могут грозить оборотные штрафы
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства после выявления дорожного картеля в Ульяновской области на 1,2 млрд руб. в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дело возбуждено в отношении АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ». ФАС подозревает компании в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по ремонту дорог в регионе. Основные доказательства сговора ведомство получило в ходе внеплановых выездных проверок.

Если вина организаций будет установлена, им будут грозить оборотные штрафы.

24 октября ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника» после выявления дорожного картеля в Воронежской и Тамбовской областях на 14,9 млрд руб. По данным ведомства, компании заключили контракты на работы по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Часть торгов прошла в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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