ФАС России выявила дорожный картель на 1,2 млрд рублей

24 октября ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника» после выявления дорожного картеля в Воронежской и Тамбовской областях на 14,9 млрд руб. По данным ведомства, компании заключили контракты на работы по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Часть торгов прошла в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».