ФАС выявила дорожный картель на 14,9 млрд рублей при реализации нацпроекта

16 сентября ФАС России обнаружила признаки корпоративного сговора на сумму свыше 275 млн руб. при реализации национального проекта «Образование». По информации ведомства, ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и еще один индивидуальный предприниматель осуществили сговор при торгах на поставку учебного и компьютерного оборудования в образовательные организации. Нарушения были выявлены в Бурятии, Татарстане, Чувашии, Архангельской, Нижегородской и Брянской областях.