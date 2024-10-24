ФАС выявила дорожный картель на 14,9 млрд рублей при реализации нацпроекта
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства после выявления дорожного картеля в Воронежской и Тамбовской областях на 14,9 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
Дело возбуждено в отношении ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника». Компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. По данным ведомства, организации заключили контракты на работы по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Часть торгов прошла в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Если вина компаний будет установлена, им будут грозить оборотные штрафы.
16 сентября ФАС России обнаружила признаки корпоративного сговора на сумму свыше 275 млн руб. при реализации национального проекта «Образование». По информации ведомства, ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и еще один индивидуальный предприниматель осуществили сговор при торгах на поставку учебного и компьютерного оборудования в образовательные организации. Нарушения были выявлены в Бурятии, Татарстане, Чувашии, Архангельской, Нижегородской и Брянской областях.
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в России строятся, ремонтируются дороги и искусственные сооружения, устанавливаются элементы дорожной безопасности, обновляется парк общественного транспорта. Всего со старта нацпроекта в 2019 г. было построено и обновлено более 88 000 км дорожной сети.