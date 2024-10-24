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ФАС выявила дорожный картель на 14,9 млрд рублей при реализации нацпроекта

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства после выявления дорожного картеля в Воронежской и Тамбовской областях на 14,9 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

Дело возбуждено в отношении ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника». Компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. По данным ведомства, организации заключили контракты на работы по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Часть торгов прошла в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Если вина компаний будет установлена, им будут грозить оборотные штрафы.

16 сентября ФАС России обнаружила признаки корпоративного сговора на сумму свыше 275 млн руб. при реализации национального проекта «Образование». По информации ведомства, ООО «Сигма», ООО «Империум», ООО «А1» и еще один индивидуальный предприниматель осуществили сговор при торгах на поставку учебного и компьютерного оборудования в образовательные организации. Нарушения были выявлены в Бурятии, Татарстане, Чувашии, Архангельской, Нижегородской и Брянской областях.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в России строятся, ремонтируются дороги и искусственные сооружения, устанавливаются элементы дорожной безопасности, обновляется парк общественного транспорта. Всего со старта нацпроекта в 2019 г. было построено и обновлено более 88 000 км дорожной сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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