Киселев заявил о химических добавках во французском «Божоле нуво»
Производители французского вина «Божоле нуво» добавляют в него химию и останавливают процесс брожения, что «опасно для жизни», заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев на международном форуме «Всемирный день качества в России».
«Противопоставил наше молодое вино и "Божоле-нуво"… Это преступление, они разбавляют молодое вино химикатами и разливают его по бутылкам. Так, чтобы оно не булькало. Они останавливают брожение, созревание вина», – сказал Киселев (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, предложение называют «молодым вином», но оно «противопоказано, опасно для жизни». Киселев также обратил внимание на то, что в 2023 г. АВВР вела работу над дополнительными региональными стандартами качества, а также ввела паспорта виноградников. Системная работа, поддержка Минсельхоза и других ведомств позволила России улучшить качество вина, и в прошлом году свыше 50% россиян остановили свой выбор на отечественном вине.
8 ноября начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора сообщил, что с января по октябрь 2024 г. импорт вина в Россию сократился до 357 700 т – в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший объем вина был ввезен из Италии (29%), Грузии (25%), Испании (10%), Португалии (5%) и Франции (5%). При этом экспорт российских вин за указанный период вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и составил 168 000 т. В основном российское вино поставлялось в Китай (48%), Турцию (14%), Абхазию (13%), Латвию (11%) и Израиль (3%).