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Киселев заявил о химических добавках во французском «Божоле нуво»

Ведомости

Производители французского вина «Божоле нуво» добавляют в него химию и останавливают процесс брожения, что «опасно для жизни», заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев на международном форуме «Всемирный день качества в России».

«Противопоставил наше молодое вино и "Божоле-нуво"… Это преступление, они разбавляют молодое вино химикатами и разливают его по бутылкам. Так, чтобы оно не булькало. Они останавливают брожение, созревание вина», – сказал Киселев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, предложение называют «молодым вином», но оно «противопоказано, опасно для жизни». Киселев также обратил внимание на то, что в 2023 г. АВВР вела работу над дополнительными региональными стандартами качества, а также ввела паспорта виноградников. Системная работа, поддержка Минсельхоза и других ведомств позволила России улучшить качество вина, и в прошлом году свыше 50% россиян остановили свой выбор на отечественном вине.

8 ноября начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора сообщил, что с января по октябрь 2024 г. импорт вина в Россию сократился до 357 700 т – в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший объем вина был ввезен из Италии (29%), Грузии (25%), Испании (10%), Португалии (5%) и Франции (5%). При этом экспорт российских вин за указанный период вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и составил 168 000 т. В основном российское вино поставлялось в Китай (48%), Турцию (14%), Абхазию (13%), Латвию (11%) и Израиль (3%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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