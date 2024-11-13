Киселев заявил о химических добавках во французском «Божоле нуво»

8 ноября начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора сообщил, что с января по октябрь 2024 г. импорт вина в Россию сократился до 357 700 т – в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший объем вина был ввезен из Италии (29%), Грузии (25%), Испании (10%), Португалии (5%) и Франции (5%). При этом экспорт российских вин за указанный период вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и составил 168 000 т. В основном российское вино поставлялось в Китай (48%), Турцию (14%), Абхазию (13%), Латвию (11%) и Израиль (3%).