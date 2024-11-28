Производители бытовой техники уведомили ритейлеров о росте цен
Ряд производителей бытовой техники отправили уведомления торговым сетям о повышении цен на свои товары примерно на 10%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие письма.
По данным «Коммерсанта», рост цен объясняют увеличением стоимости комплектующих, курсом валют и логистическими затратами.
Известно, что повышение цен коснется товары марок Tefal, Rowenta, Krups и других., так как компания «Группа "СЕБ-Восток"», которой они принадлежат, заявила о росте цен с 1 января 2025 г. Компания отправила уведомление о повышении ритейлерам еще в середине ноября, отмечает издание.
Подобное уведомление отправила и компания IPH appliances, владеющая брендами Beko, Indesit, Grundig. Как отмечает «Коммерсантъ», рост цен на ее товары может начаться со 2 декабря.
При этом в ноябре стало известно, что рынок крупной бытовой техники в России продолжает расти из квартала в квартал. По данным группы «М.видео-Эльдорадо», за первые девять месяцев 2024 г. в стране приобрели 24,8 млн устройств на 467 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. это на 11% больше в штуках и на 14% – в денежном выражении. Представители «Яндекс маркета» и Wildberries подтвердили рост спроса на крупную бытовую технику.
Статистика «Марвел-дистрибуции» несколько ниже той, что приводит «М.видео-Эльдорадо», но в компании также фиксируют рост. За девять месяцев 2024 г. в России купили 15,9 млн устройств на 398,5 млрд руб., что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 5,3% в штучном выражении и на 11,9% в денежном (15,1 млн шт. на 356,2 млрд руб.).