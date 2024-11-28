Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Производители бытовой техники уведомили ритейлеров о росте цен

Ведомости

Ряд производителей бытовой техники отправили уведомления торговым сетям о повышении цен на свои товары примерно на 10%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие письма.

По данным «Коммерсанта», рост цен объясняют увеличением стоимости комплектующих, курсом валют и логистическими затратами.

Известно, что повышение цен коснется товары марок Tefal, Rowenta, Krups и других., так как компания «Группа "СЕБ-Восток"», которой они принадлежат, заявила о росте цен с 1 января 2025 г. Компания отправила уведомление о повышении ритейлерам еще в середине ноября, отмечает издание.

Подобное уведомление отправила и компания IPH appliances, владеющая брендами Beko, Indesit, Grundig. Как отмечает «Коммерсантъ», рост цен на ее товары может начаться со 2 декабря.

При этом в ноябре стало известно, что рынок крупной бытовой техники в России продолжает расти из квартала в квартал. По данным группы «М.видео-Эльдорадо», за первые девять месяцев 2024 г. в стране приобрели 24,8 млн устройств на 467 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. это на 11% больше в штуках и на 14% – в денежном выражении. Представители «Яндекс маркета» и Wildberries подтвердили рост спроса на крупную бытовую технику.

Статистика «Марвел-дистрибуции» несколько ниже той, что приводит «М.видео-Эльдорадо», но в компании также фиксируют рост. За девять месяцев 2024 г. в России купили 15,9 млн устройств на 398,5 млрд руб., что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 5,3% в штучном выражении и на 11,9% в денежном (15,1 млн шт. на 356,2 млрд руб.). 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных