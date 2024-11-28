Производители бытовой техники уведомили ритейлеров о росте цен

При этом в ноябре стало известно, что рынок крупной бытовой техники в России продолжает расти из квартала в квартал. По данным группы «М.видео-Эльдорадо», за первые девять месяцев 2024 г. в стране приобрели 24,8 млн устройств на 467 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. это на 11% больше в штуках и на 14% – в денежном выражении. Представители «Яндекс маркета» и Wildberries подтвердили рост спроса на крупную бытовую технику.