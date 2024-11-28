Основным владельцем одного из крупнейших франчайзи KFC стал закрытый ПИФ
ООО «Эй кей ресторантс Раша», один из крупнейших франчайзи сети ресторанов быстрого питания KFC, обрела нового основного владельца – с 26 ноября 81% бизнеса принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФу) «Мой первый». Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), на которые обратил внимание РБК.
«Мой первый» находится в управлении компании «Русь менеджмент», 90% которой владеет Сергей Фролов. Другие 10% принадлежат бывшей главе компании «Красная Пресня» и гендиректору «Риверстреч капитал» Ольге Родионовой.
По данным СПАРК, прежде 90,01% «Эй Кей Раша» принадлежали ООО «Лерондейл эссетс лимитед», которую вывели из кипрской юрисдикции в августе 2024 г., зарегистрировав ее в Калининградской области.